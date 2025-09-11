日本空港ビルデングは9月10日、京急電鉄や東京モノレールの駅と接続する羽田空港第1ターミナル B1Fをフードコートエリア、レストランエリアからなる新たな食のゾーン「Sora chika」(ソラチカ)としてリニューアルしオープンする。

Sora chika

フードコートエリアは、「旅の始まり、終わりのひととき」をコンセプトに、旅立つ前のしっかりとした食事、ティーブレイク、また機内などで食べられるお弁当や総菜等の購入など、空港利用者の多様なニーズに応えるという。朝から夜まであらゆるシーンで気軽に利用してもらえるよう、座席に座ったまま注文できるモバイルオーダーの導入(一部対象外の店舗あり)や空間づくりにもこだわった。ベビーカーやスーツケースを持った人でもゆったりと過ごせる広々とした空間設計で、店内はデイタイム/ナイトタイムの時間帯に合わせて照明が変化して食事を盛り上げる。

名店監修の新業態や関東初上陸ブランドを含む多彩な12店舗が集結。中でも注目は、同エリアでしか味わえない羽田空港限定メニューとのこと。

国内外から高い評価を得ており、予約が取れない名店として知られている東京割烹「くろぎ」の黒木純氏がプロデュースする「廚くりや くろぎ じゅんちゃん」では、羽田空港店限定の「東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食(ミニカレー付)」(2,880円)を提供する。さらに、素材の滋味を凝縮したオリジナルカレーとサクサクのカツを合わせた「くろぎのロースカツカレー」(1,980円)も用意している。

廚くりや くろぎ じゅんちゃん「東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食(ミニカレー付)」(2,880円)

ミシュランガイドの星を獲得するなど、世界的に高い評価を得る「銀座おのでら」による新業態「海鮮丼 銀座おのでら」では、赤シャリ、新鮮なネタを海鮮丼で楽しめる。「江戸前気まぐれ丼」(1,580 円)、「やま幸 まぐろ赤身漬け丼」(2,480円)、「選べる二色海鮮丼セット 赤だし付き」(2,480円)、「やま幸 まぐろづくし丼」(3,980円)などを用意している。

鮨 銀座おのでら

さらに、麺処ほん田店主が監修する新ブランド「らぁめん 本田麺業」では、羽田空港限定の「貝出汁塩らぁめん」(1,200円)が登場する。毎日店内で仕込みをし、厳選した国産乾物と貝類をふんだんに使用した魚介の旨味たっぷりの出汁を特製塩ダレで仕上げた一品。

素材にこだわった韓国海苔巻き専門店「カンナムキンパ」では、キンパ2種類と韓国総菜が入った「キンパ&パンチャンセット」などを提供する。

このほか、老舗「人形町今半」の惣菜・弁当や、国産野菜を使用したサラダボウルを展開する「WithGreen」、イタリア・フィレンツェ発祥の老舗ジェラートショップ「Badiani」(関東初出店)など、幅広いジャンルの人気店が出店する。

また、レストランエリアでは、「リンガーハット プレミアム」、「天丼てんや」に加え、新たに「クルン・サイアム(タイ料理)」がオープンする。 タイ国内の有名ホテルなどで腕を磨いたタイ人シェフたちが作る「ガパオライス 鶏挽肉のホーリーバジル炒め」(1,400円)、「パッタイ エビ入り焼きビーフン」(1,400円)、「トムヤムクン ぷりぷりエビとハーブたっぷりのスパイシースープ」(2,000円)などが楽しめる。