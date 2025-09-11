とんかつ専門店「かつ庵」は9月11日より、「月見味噌かつ重」を販売する。

「月見味噌かつ重」は、国産米100%のごはんに熟成豚ロースかつをのせ、バター香る味噌ソースをかけ、さらに月に見立てた温玉をのせた商品。

豆味噌と米味噌を使ったソースは、味噌のコクと甘みに加え、ふんわりバターが香る芳醇な風味で、ジューシーなロースかつと相性抜群。温玉と一緒に一口頬張れば、濃厚なソースが染み込んだロースかつとごはんに、温玉のまろやかさが調和した、至福の味わいを堪能することができる。ごはんに敷いたカットキャベツのシャキシャキとした食感もアクセントとなっている。価格はごはん並が790円、ごはん大が860円。

また、「大海老とメンチかつの月見味噌かつ重」も同時に登場。細かく挽いた豚肉と粗めにたたいた豚肉を使った、お肉の旨みやジューシーさが特長のメンチかつと、豪快なサイズでプリッとした食感の大海老フライを一度に味わえる、贅沢な一品となっている。価格はごはん並が990円、ごはん大が1,060円。

いずれも9月11日より「かつ庵」に登場。10月下旬まで販売される。

また、秋限定の甘味も登場。ほっくり甘くねっとりとした食感の揚げ焼き芋と、冷たいバニラアイスを組み合わせた「おいもとアイス」(350円)と、さらに、抹茶のわらび餅も楽しめる「おいもとアイス抹茶わらび餅」(390円)の2種がラインアップされている。コク深い味わいをプラスできる沖縄県産黒糖を使った黒みつと、温かい緑茶付き。いずれも11月中旬まで販売される。