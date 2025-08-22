三井住友カードは8月15日、「タッチ決済でお得に乗車!対象路線を3日間ご利用で最大20%還元キャンペーン!」を対象カード限定で開始した。

2025年8月15日～9月15日までの期間中、対象のカードを使用し、対象の鉄道事業者にて3日間"タッチ決済"で乗車すると、合計利用額の最大20%のVポイントがプレゼントされる(上限500ポイント)。タッチ決済で乗車すると、チャージ不要で改札を通過でき、さらにクレジットカードのポイントも貯まる、便利でお得なキャンペーンとなっている。

対象カードは、キャンペーンページに記載された三井住友カードとなる。エントリーは不要で、カード現物、またはカードを登録したスマホのタッチ決済どちらも対象となる。スマホのタッチ決済はApple Pay、Google PayTM、Samsung Payに対応している。利用日は始発～終電までの間に改札へ入場した日付が集計対象となり、8月15日0:00以前および9月16日0:00以降の改札入場は対象外。

対象となる鉄道事業者は次の通り。関東では、江ノ島電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、湘南モノレール、西武鉄道、高尾登山電鉄、東急電鉄、都営地下鉄、ゆりかもめ、横浜市営地下鉄、横浜高速鉄道(みなとみらい線)。東海エリアでは、伊豆箱根鉄道(駿豆線)、遠州鉄道(鉄道のみ)が対象となる。なお、事業者によっては一部の駅路線でのみタッチ決済乗車が利用可能となるため、必ず各事業者のホームページなどで確認を。