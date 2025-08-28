松山油脂は9月17日、Mマークシリーズのヘアリンス「アミノ酸さらさらリンス」と「アミノ酸ボリュームリンス」を発売する。

両商品は、石けんシャンプー用の新しいリンス。「髪の中和」という従来の石けんシャンプー用リンスの働きに、「髪をまとめる」「ハリを与える」という作用を加えた、髪の悩みに寄り添う処方とした。

「アミノ酸さらさらリンス」には、キューティクルに吸着して髪の表面をなめらかにする加水分解コメタンパクを配合。ホホバ油が、髪の内部からの水分蒸発を防ぎ、しっとりとまとまる髪に仕上げる。

「アミノ酸ボリュームリンス」には、髪に吸着して保護膜をつくる加水分解エンドウタンパクを配合した。細くパサついた髪にハリとコシを与え、ボリュームを保つ。

香りは、「無香料」「ハーブの香り」の2種。ハーブの香りはローズマリーとパチョリ、2種類の天然精油をブレンドした。

価格は、「アミノ酸さらさらリンス」が1,188円、詰替用が1,056円、「ローズマリーのアミノ酸さらさらリンス」が1,287円、詰替用が1,155円。「アミノ酸ボリュームリンス」が1,188円、詰替用が1,056円、ローズマリーのアミノ酸ボリュームリンスが1,287円、詰替用が1,155円。