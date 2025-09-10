まだまだ残暑が厳しい9月の連休。家族や友人と一緒に出かけるのにぴったりなスポットを探している方に向けて、定番から穴場までのおすすめおでかけスポットをトラベル＆フードライターの木崎ミドリさんに教えていただきます。自然を楽しめる場所や、アクティビティが充実したスポット、さらにはキャンプ・グランピング施設まで。ぜひ、9月の連休の計画に役立ててください!

テーマパーク編

まずはテーマパークを紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪)

伝統的な映画や人気映画、日本のアニメなどエリアごとに作品の世界観を表現しているテーマパーク。9月は「ワンピース・プレミア・サマー2025」や、ゾンビに追いかけ回されたり、人気アーティストの曲に合わせて一緒に踊ったり、楽しい仕掛けが盛りだくさんのハロウィーンイベントも開催。

【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】

大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

ジャングリア沖縄 (沖縄)

2025年7月にオープンした、大自然没入型の新感覚テーマパーク。22のアトラクション、地元食材を生かしたグルメやスパなど、興奮と感動を味わえる仕掛けが満載です。なかでも大型オフロード車に乗って、巨大恐竜たちが待ち受ける広大なジャングルを駆け抜けるアトラクションや、巨大気球に乗り、空中からやんばるの絶景を見渡せるアトラクションに注目。

【ジャングリア沖縄】

沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山553-1

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(東京)

ダイアゴン横丁やホグワーツ特急など映画のシーンを細部まで再現したセットや、実際に使用していた衣装・小道具など、ハリー・ポッター好きにはたまらない! ほうきに乗ってみたり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、魅力的なフォトスポットも。インタラクティブな体験を通して、映画制作の舞台裏を見られます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター】

東京都練馬区春日町1-1-7

温泉地編

景色を楽しんだり食べ歩きができたりするのも温泉地の魅力です

次に日頃の疲れを癒やせる温泉地を紹介します。

草津温泉(群馬)

温泉街の中心にある湯畑がシンボルです。古くから湯治場として人気を誇り、食べ歩きが楽しめます。浴衣で街歩きをすると特典が受けられるイベントも開催中。夜にはライトアップが行われ、昼間とはひと味違う雰囲気に。標高が高いので、避暑地として訪れるのもいいでしょう。

【草津温泉】

群馬県吾妻郡草津町草津

熱海温泉(静岡)

新鮮な海の幸を生かした料理とともに、秋の旅情を満喫できるのが魅力。青い海と緑豊かな山々に抱かれた温泉街には、歴史ある神社や美術館、展望台が点在し、散策するだけで文化と自然を味わえます。とくにそして見逃せないのが年間で10回以上開催される「熱海海上花火大会」。熱海湾を舞台にした大輪の花火は、四方を山に囲まれた地形が生む音の響きとともに迫力満点です。

【熱海温泉】

静岡県熱海市熱海

由布院温泉(大分)

由布岳に抱かれた人気の温泉地。名湯で心身を癒やすだけでなく、スポットも充実。ヨーロッパの街並みを再現した「湯布院フローラルヴィレッジ」では、メルヘンの世界に迷い込んだような体験ができ、子どもから大人まで笑顔に。また「スヌーピーカフェ」ではキャラクターに囲まれてくつろいだり、金鱗湖で自然を満喫したりできます。

【由布院温泉】

大分県由布市湯布院町

絶景スポット編

続いて、美しい景観が楽しめるスポットを紹介します。

モネの池(岐阜)

フランスの画家・クロード・モネの傑作「睡蓮」を模したようだと話題のスポット。1年中美観を楽しめますが5月〜10月は睡蓮の花が見ごろに。透明度の高い湧水に咲く睡蓮と、池の中を優雅に錦鯉が泳ぐ姿が幻想的な景色を生み出します。特に、朝の光が一層池の透明度と彩りを際立たせ、絵画のような美しさを誇ります。

【モネの池】

岐阜県関市板取白谷

高千穂峡のボート(宮崎)

高千穂峡でぜひ体験してほしいのが貸しボート。五ヶ瀬川の清流に漕ぎ出すと、両岸にそびえる高さ100メートル級の断崖や、美しい柱状節理の岩肌を間近で見ることができます。とくに下から仰ぐ真名井の滝は迫力満点。水面に映る緑や岩壁、滝の音に包まれ、まるで大地の鼓動に触れるような特別な体験ができます。

【高千穂峡】

宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井

古宇利大橋のドライブ(沖縄)

今帰仁村の古宇利島と名護市の屋我地島を結ぶ全長1,960mの橋です。両側に広がるエメラルドグリーンの海を眺めながら、まるで海の上を走っているような爽快感を味わえます。橋の上は駐停車禁止ですが、ビュースポットから臨む橋と海のコントラストは、思わず息をのむ美しさです。

【古宇利大橋】

沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利

アクティビティ編

この章ではさまざまな体験ができるアクティビティスポットを紹介します。

マザー牧場(千葉)

動物とのふれあいから季節の花畑、収穫体験、アトラクションにグルメまで満喫できる体験型ファーム。9月15日(月・祝)までは、水遊びや動物とのふれ合いを楽しめる夏限定イベントを開催。また、9月下旬までは約20,000株の花が花畑一面を桃色に染める「桃色吐息(ペチュニア)」が見ごろを迎えます。

【マザー牧場】

千葉県富津市田倉940−3

さがみ湖MORIMORI(神奈川)

相模湖を見下ろすアドベンチャーリゾート。体を使って遊べるアスレチックや立体迷路、ドライブ気分で回れるF-1カートやサファリドライブが楽しめます。9月13日(土)には、「青空ペダル」が登場。標高370mに設置された自転車型アトラクションで、レールの上から360度の絶景に包まれる爽快体験を満喫して。

【さがみ湖MORIMORI】

神奈川県相模原市緑区若柳1634

六甲山アスレチックGREENIA(兵庫)

全174ポイントの陸上・空中・水上アスレチックが楽しめる日本最大級のアスレチックパーク。7月にはRPGゲームと体を動かすリアルな体験を組み合わせた新エリア「Mt.Kingdom」が誕生。1つひとつのアスレチックはまるで“試練”。クリアしたときの達成感は爽快です。

【六甲山アスレチックGREENIA】

兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

キャンプ・グランピング編

最後に、大自然を満喫できるキャンプ・グランピング施設を紹介します。

ハワイアンズグランピング Mauna Village(福島)

開放感抜群のドームテントはハワイアンテイストで統一され、テントごとに雰囲気が異なります。木の温もりあふれるキャビンは、冷暖房完備で、女性同士のグループや家族旅行にぴったり。隣接するスパリゾートハワイアンズのプールや温泉も無料で利用可能。南国リゾートで水遊び、山々に囲まれて秋の味覚を味わうBBQや焚き火と、一日中遊べます。

【ハワイアンズグランピング Mauna Village】

福島県いわき市渡辺町上釜戸橋ノ上216

ETOWA KISARAZU(千葉)

小学校跡をリノベーションした、「学校に泊まれる」遊び心満載の施設です。校長室はプレイルームに、職員室はカフェラウンジに変身。客室は広さやベッド構成が異なる2タイプあり、グループ旅行にもぴったり。校庭でBBQやキャンプファイヤーをしながら語り合ったり、教室の黒板を背景に記念写真を撮ったり、1つひとつが思い出に変わります。

【ETOWA KISARAZU】

千葉県木更津市下郡1886

THE GLAMPING PLAZA 伊勢志摩BASE(三重)

7棟のドーム型テントが並ぶグランピング施設。すべてのテントに屋根付きのプライベートデッキと冷暖房があり、天候を気にせず過ごせます。BBQでは地元食材をふんだんに使った料理を囲み、夜は焚き火コーナーで語らいながらお酒を楽しむ。グランピングの快適さとホテルの施設を組み合わせた、ぜいたくな休日がかないます。

【THE GLAMPING PLAZA 伊勢志摩BASE】

三重県志摩市阿児町神明1480-1

9月の連休は思い出づくりのチャンス! 心に残る旅へ出かけよう

9月ならではのおでかけプランの参考にしてみてください

定番スポットから、まだ知られていない穴場まで。9月の連休は、新しい体験や絶景に出会うチャンスです。真夏の暑さや紅葉の混雑の合間のホッと過ごせるこの季節。ちょっと足をのばして訪れれば、日常を忘れるような時間が待っています。ぜひ心に残る旅を計画してみてください。