スシローは、9月10日から期間限定でオープンワールドRPG「原神」とのコラボキャンペーンを開始しました。昨年2月のコラボではすぐに売り切れと大人気のキャンペーンが帰ってくるということで、注目している人も多いはず。都内で行われた試食会で、ひと足先に全メニューをチェックしてきました。

9月10日より開催中の原神コラボキャンペーン

今回の「原神」コラボでは、コラボ限定のオリジナルカードやピックが付いてくるメニューだけでなく、ミニフィギュア付きのドリンクやエコバッグ付きの持ち帰り対象商品と豊富なラインアップに。ゲーム内で使えるアイテムがもらえる2次元コードを入手できたり、コラボ限定のすし皿が当たるキャンペーンもあるので、併せて紹介していきます。

『観月の宴 原神コラボ限定ピック付きサーモン中巻』

幅広い世代に人気のサーモンをメインに、数の子バラコ、オニオン、レタスと彩りよく巻き上げた中巻に、ピリ辛ユッケだれとまろやかなマヨを合わせたソースをのせた『観月の宴 原神コラボ限定ピック付きサーモン中巻』には、コラボ限定ピックが付いてきます。

コラボ限定ピックは全5種の中からランダムで1種を提供。ピックの手配総数36.5万枚分が完売次第終了となります。

『観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き天然本鮪6貫盛り』

大とろ、中とろ、赤身の漬け、醤油炙り、中落ち包みと天然本鮪を味わい尽くす一皿は、コラボ限定のメタリックカード付き。4種＋シークレット1種の全5種の中から1枚提供されます。

カードの裏面には2次元コードがあり、読み込むとゲーム内で使えるアイテムをゲットできたり、コラボグッズの抽選に参加できます。

今回の賞品は、コラボ限定すし皿4枚セット。カードの裏面にある2次元コードにアクセスすると、その場で当落結果がわかるのだそう。当選人数は500名、応募期間は2025年9月3日から9月28日23時59分までです。カードの手配総数18.5万枚分が完売次第終了なのでお早めに。

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン』

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン』(500円〜)

前回好評だった「ゴロー」をイメージしたラーメンが復刻しました。定番の醤油ラーメンに揚げもやしときくらげ、チャーシューをトッピングした『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン』には、「ゴロー」のコラボ限定ステッカーが付いてきます。

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン』は、ステッカーの手配総数42.8万枚分が完売次第終了です。

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 苺ミルクムースケーキ』

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 苺ミルクムースケーキ』(320円〜)

スイーツからは、「夢見月瑞希」の瞳や衣装のカラーからイメージしたムースケーキが登場。フランボワーズを使用した苺ムースに、コンデンスミルクのナパージュには、「瑞希」の風属性をイメージしたミントカラーの波紋が描かれていました。

もちろんムースケーキには「瑞希」のステッカー付き。ステッカー手配総数40.5万枚分が完売次第販売終了となります。

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 ソーダミルクパフェ』

『観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 ソーダミルクパフェ』(370円〜)

前回のコラボで好評だった「珊瑚宮心海」のカラーをイメージしたパフェも復刻に。ブルーのソーダゼリーとソーダミルクアイスに貝殻をかたどったモナカが添えられていました。

こちらは「珊瑚宮心海」のステッカーが付き。ステッカー手配総数40.5万枚分が完売次第販売終了です。

『観月の宴 原神コラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク』

『観月の宴 原神コラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク』(1,400円〜)

ソフトドリンクを注文すると、キャラクターのミニフィギュアついてくるセットメニューは争奪戦になりそうな予感。ミニフィギュアは全4種の中からランダムで1種が提供。手配総数20.3万個分が完売次第終了となります。

『観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定エコバッグ付き』

『観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定エコバッグ付き』(1,880円〜)

持ち帰りでは、厳選まぐろ赤身、焼とろサーモン、サーモン、えび、いか、えんがわ、たまご、軍艦ねぎまぐろの8貫にエコバッグが付いてくるセットも。全4種の中からランダムで1種ゲットできます。

予約は9月10日7時よりネット注文のみで開始され、受取期間は9月6日から9月16日までです。エコバッグの手配総数4.7万枚分が完売次第終了となります。

販売期間は9月10日から手配総数がなくなり次第終了となってしまうので、気になる人はお早めに。「原神」ファンの人は、ぜひこの機会に店舗へ立ち寄ってみてはいかがでしょうか？