あきんどスシローは、8月22日より、あいテレビ（TBS系列局）の夕方の情報番組「わいワイ！Friday」とコラボした2商品を、愛媛県内のスシローにて数量限定で販売する。

この度、「愛媛県の皆さまに喜んでいただきたい」という想いから、あいテレビ「わいワイ！Friday」とスシローがコラボをし、愛媛ならではの商品を共同開発した。昨年のあいテレビ「金ようほのボーノ」との初コラボに続き、スシローとあいテレビのコラボ第二弾となる。

今回はあいテレビの新番組「わいワイ！Friday」のアナウンサーやスタッフの方々に考えていただいた愛媛らしい商品の案をもとに、スシローの商品開発担当者が、すしとスイーツの2商品を作り上げました。あいテレビとのコラボとしては、初めてスイーツが登場する。

「スシロー流 もぶり鮓」は、愛媛の中でも特に松山を代表する郷土料理である、魚介を使ったちらし寿司、「もぶり（混ぜ）鮓」をスシロー流にアレンジ。「スシロー流 もぶり鮓」は、愛媛らしく“鯛”を使用し、しゃりに煮穴子、えび、たまごをのせている。

ほんのりと温めて甘だれをかけ、漬けにした鯛、数の子バラコをトッピング。食べごたえのある様々なネタがしゃりと混ざることで、満足感たっぷりな仕上がりになっている。

「愛媛みかんとポンカンのカタラーナ」は、スシローの定番スイーツ人気NO.1であるカタラーナの番組コラボver.。愛媛が誇るみかんとポンカンの果汁を生地に合わせることで、さわやかな柑橘の酸味と香りが存分に味わえる。

あいテレビ「わいワイ！Friday」とのコラボ商品は、愛媛県内のスシローで数量限定での販売になるとのこと。