ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、1袋で15gのたんぱく質を摂れる新商品「プロテインブレッド(カスタード風味)」「プロテインブレッド(チョコ風味)」を9月1日より全国のウエルシア薬局にて販売している。

「からだWelcia」「くらしWelcia」は、お客の声から生まれるブランド。数ある意見の中でも、特に多く寄せられてきたのが「低糖質」と「高たんぱく」へのニーズだという。これまでパンでは“低糖質”にフォーカスした商品を販売してきたが、ついに“高たんぱく”という新しい挑戦に踏み出す。

背景には、現代の食生活が抱える課題がある。日本人のたんぱく質摂取量は年々減少し、厚生労働省の調査では戦後直後の水準にまで低下。なかでも朝食は糖質中心になりがちで、たんぱく質が最も不足する時間帯と言われている。健康や美容への関心が高まる中、「日常の食事で無理なくたんぱく質をとりたい」という声は、ますます強くなっているという。

その声に応えるため、「ふだんの食事で自然に続けられる新しい習慣」を目指し、開発に着手。その成果として誕生したのが「プロテインブレッド」。朝の一口から、毎日の暮らしをもっと健やかに彩る“生活たんぱく”の新提案となる。

山崎製パンとの共同開発により、毎日食べても飽きない「おいしさ」と「食感」にこだわった商品は、常温保存が可能で買い置きにも便利。忙しい毎日でも手軽に続けられるとのこと。価格は181円。