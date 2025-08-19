ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開する「LUX(ラックス)」は、ラックス最高峰の贅沢ケアシリーズである「ラックス バイオフュージョン」より、全国のウエルシアグループにて、「ラックス バイオフュージョン ブラック エディション」「ラックス バイオフュージョン ピンク エディション」「ラックス バイオフュージョン ホワイト エディション」を最先端ダイヤモンド美容処方にパワーアップして、9月3日よりリニューアル発売する。

リニューアルについて

ウエルシアグループ限定販売のラックス バイオフュージョンシリーズは、累計890万本を突破し、発売以来、高い人気を誇るラックスのプレミアムライン。

この度、"浸透型アミノ美容液"と"ダイヤモンドペプチド"を配合し、髪の内側からうるおいと輝きを与えるとともに、「ダイヤモンドヘアコート技術」で髪の外側を美しくコーティングする最先端ダイヤモンド美容処方へとアップデートした。これにより極上の美髪へ導くという。

また、パッケージには金色を施し、"極上ダイヤモンド美容"を体現するラグジュアリーなデザインに仕上げた。中身はもちろん、パッケージも手に取った瞬間から特別感を感じるように細部までこだわったとのこと。香りもより上質で洗練された印象へアップデートした。