大正製薬株式会社は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する三枝明那(さえぐさあきな)さん、不破湊(ふわみなと)さん、甲斐田晴(かいだはる)さんとリポビタンのコラボキャンペーン、「リポにじ応援祭」を開催する。

「リポにじ応援祭」では、対象商品の購入でオリジナルグッズがもらえる＜店頭ですぐもらえるキャンペーン＞※と、対象商品の購入レシートによる応募でオリジナルグッズが当たる＜レシート応募で当たる抽選キャンペーン＞の2つのコラボキャンペーンを開催。

さらに「リポにじ応援祭」の開催を記念したコラボ配信や、ドラッグストアでの等身大パネル設置※など、キャンペーンを盛り上げるイベントを用意している。

＜店頭ですぐもらえるキャンペーン＞

対象商品のリポビタンを1,000円以上購入で、限定グッズをプレゼント。今回の限定グッズは、3つの期間ごとにグッズがもらえる。グッズは無くなり次第終了となる。

●第一弾(9月1日～) 缶バッジ

絵柄は5種で3人のソロと集合のデザイン。

●第二弾(9月22日～) クリアカード

背景がクリア素材になっている。

●第三弾(10月13日～)クリアファイル

ポストカードやチケットが入る使いやすいサイズ。

●対象店舗：イオン、ウエルシア薬局、サンドラッグ※1、スギ薬局、ツルハグループ※2 ※1ドラッグトップスを含む

※2ツルハグループ：ツルハドラッグ、くすりの福太郎、ドラッグストアウェルネス、ウォンツ、くすりのレデイ、杏林堂薬局、B＆Dドラッグストア、ドラッグイレブン



＜レシート応募で当たるキャンペーン＞

対象商品のリポビタンを1,000円以上購入のレシートで応募すると、抽選で合計1,000名にオリジナル景品が当たりる。さらに、はずれた人の中から抽選で550名にオリジナルQUOカードが、そして応募者全員が限定スマホ壁紙ももらえる。

●1,000円コース トートバッグ(150名)

表面は共通デザインで、裏面は三枝賞、不破賞、甲斐田賞と3人それぞれのデザイン。

●2,000円コース ブランケット(150名)

3人が集合した大きくて使いやすいブランケット。

●3,000円コース アクリルジオラマ(150名)

青空を背景にしたデザイン、撮りおろしの全身イラストは3人それぞれ持ち運び可。

●Wチャンス賞 QUOカード(550名)

今回のキャンペーンのキービジュアルを用いた500円分のQUOカード。

●応募者全員 限定壁紙5種すべてもらえる。

●応募期間

2025年9月1日(月)10:00～10月31日(金)17:00

レシート対象期間：2025年9月1日(月)～2025年10月31日(金)16:59



●対象店舗

全国のドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ECサイト他、レシート、領収書、注文明細などの発行が可能なすべてのお店が対象。

■対象商品

※＜店頭ですぐもらえるキャンペーン＞、また等身大パネルの設置は一部店舗のみの実施

(C)ANYCOLOR, Inc.