「回転寿司みさき」では、9月4日から9月28日まで、期間限定商品が楽しめる『厚みは旨みだ。』フェアを開催する。

9月4日より開催される『厚みは、旨みだ。』フェアでは、食欲の秋に楽しんでほしい厚切りネタ、厚のせネタを用意した。

今回のフェアでは、赤身の深く濃い味わいを堪能できる“まぐろの王様”本まぐろを厚切りにした「厚切り本まぐろ赤身」や特製タレに漬けた逸品「厚切り本まぐろの漬け」が登場する。

さらにこだわりの「厚切り〆さば」も提供する。酢〆することで旨みを最大限に引き出したさばを贅沢に厚切りにした。その他、「厚切り生サーモン」や「厚切り炙りうなぎ」、「厚切りとろかつお」などが登場する。

『厚みは、旨みだ。』フェア商品概要は以下の通り。

厚切り本まぐろ赤身

商品名は、厚切り本まぐろ赤身。490円~。 販売期間は、9月4日~9月28日。 販売予定総数40,000食。

厚切り本まぐろの漬け

商品名は、厚切り本まぐろの漬け。 510円~。販売期間は、9月4日~9月28日。 販売予定総数30,000食。

厚切り〆さば

商品名は、厚切り〆さば、 390円〜。 販売期間は、9月4日~9月28日。 販売予定総数30,000食。

厚切り炙りうなぎ

商品名は、厚切り炙りうなぎ。490円~。 販売期間は、9月4日~9月28日。 販売予定総数40,000食。

厚切り生サーモン

商品名は、厚切り生サーモン。490円~。 販売期間は、9月4日~9月28日。 販売予定総数40,000食。

厚切りとろかつお

商品名は、厚切りとろかつお。 290円~。販売期間は、9月4日~9月28日。販売予定総数50,000食