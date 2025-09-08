フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催し、IP(知的財産)戦略について説明した。

フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー

同局では、一連の問題を受けてコンテンツカンパニーへの転換を目指し、新たな戦略の一つとして今回「未来に向けたコンテンツIP・配信展開」を掲げた。具体的なIP・アニメ展開として、『ワンピース』「ノイタミナ」枠の全国ネット化を今年4月に、『めざましテレビ』発ショートコンテンツ『パペットスンスン』を7月にスタートさせたが、この10月からは、デイタイムのアニメシリーズや深夜アニメ枠「＋Ultra」「B8station」などで11枠・13作品を展開する。さらに、ガチャピン・ムックなど長く愛され、知名度が高いキャラクターのIP事業の拡大方針を示した。

一方で、これまでキャラクタービジネス業界のキーパーソンを取材したり、同局のIP戦略を紹介したりするなど、IPビジネスのフラッグシップ的な位置づけだった番組『キャラビズジャーナル』(毎週日曜5:10～)は、秋の改編で終了。加藤正臣投資戦略センター室長は「IP戦略の全体的な方針が変わったという意味で番組を閉じるわけではございません。いろんな形でのPRを模索していきたいと思っています」と説明した。

同会の司会を務め、『キャラビズジャーナル』が地上波レギュラー初MCである上垣皓太朗アナウンサーは「ここまで取材させていただいた企業の皆さん本当に感謝を申し上げたいです。キャラクターを生み出す、そして支え続けるという努力が、どれだけ尊いものかというのを感じてきましたので、番組終了は残念ではありますが、これからの仕事に生きていくと思っています」とした上で、「最終回は1時間スペシャルということが決定しまして、9月28日放送です。ぜひご覧いただきたいと思います!」と、しっかりアピールした。