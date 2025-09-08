元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が4日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「プロスカウトも驚いた逸材…愛甲猛が語る“藤浪×大谷”の高校時代」にて、藤浪晋太郎について語った。

藤浪晋太郎のウワサを否定

藤浪についてトークする中、愛甲猛氏は当時のヤクルトのスカウト部長に「藤浪と大谷、どっちを獲りますか?」と質問したところ、「間違いなく藤浪だ」との答えだったというエピソードを披露。その上で、「要するに、スカウトから見ても、ピッチャーとしてのポテンシャルはすごかったんだよね。ただ、人の言うことを聞かないとか、阪神時代に言われたじゃん?」と問いかける。

すると、大久保氏は「それ、聞いたんですよ! そしたら、めちゃくちゃ(話を)聞くいい子なんですって」と、このウワサを否定。愛甲氏が「そうなんだ!」と驚きつつ、「聞きすぎるんだ?」と尋ねると、大久保氏は「そうなんじゃないですか。僕らが思ってたのと全然違いました。言うことは聞くし、自分から練習するし、あんないいやついないって言うんですよ」と話していた。

なお、藤浪は8月31日の中日戦で移籍2度目の先発登板。7回4安打無失点9奪三振の快投で、日本球界では1073日ぶりの白星をあげた。また、今月7日のヤクルト戦でも、7回途中2失点という投球を見せた。