日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)が、きょう8日に放送される。

「街行く人のファッション調査2025夏」では、流行のファッションに身を包んでいる人やファッションが個性的過ぎて目を引く人など、ファッションにこだわりがありそうな方々にインタビュー。ふわふわガーリーファッションのふくよかな女性がショップで受けた仕打ちとは。「あまり人目に付きたくない」という男性が身を包んだまさかの服装とは。さらに、ペアルックの仲良し夫婦がポロリと本音を漏らした旦那を凍り付かせた妻の衝撃的な一言とは。

「全国のご当地問題を調査した件」では、あるモノを持たせると泣き止む赤ちゃんや万博でもらった謎のUSBメモリなど、気になる話題が続々登場。以前、顔を白黒に塗り分けて登場した「オセロマン」は現在どうしているのか。また独特過ぎる工作を披露していた小学生・華ちゃんが作った新作工作とは。さらに、華ちゃんの兄も天才3Dクリエイターだった…。すごすぎるきょうだいに、村上信五とマツコ・デラックスも驚かされる。

前回、体調不良により急きょ番組収録を欠席することになった村上とマツコは、欠席に至るまでの経緯を明らかに。芸能生活史上初めて仕事を休んだという村上の身に何が起きていたのか。そして羽田空港へ向かっていたマツコを突如襲った大ピンチとは。

【編集部MEMO】

村上とマツコが欠席した8月25日の放送では、番組冒頭で「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」とのテロップが表示。「次回、状況は2人からご説明させていただきます」と案内があった。

(C)日テレ