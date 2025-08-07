スターバックス•コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」を、9月9日から発売する。

スターバックス® COFFEE OF THE DAYは、“今日を彩る味わいを、その手に。”をコンセプトにした、まるでカフェにいるような心地よい気分と味わいを気軽に楽しめる450mlペットボトル入りコーヒー飲料。深煎りにローストしたコーヒーの飲みごたえある味わいと、持ち歩きやすいスリムな形状で、気持ちを高めたいときやお出かけのお供にもおすすめ。

「COFFEE OF THE DAY ブラック」(180円)は、日本のスターバックスRTD用に厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒー。深めにローストすることで、カラメルを感じさせる深みある香りに、シーンを選ばない心地よい味わいと後味に仕上げた。塩キャラメルやチョコレートチップなどのクッキーと組み合わせると、コーヒーの余韻がよりなめらかに引き立つ。

COFFEE OF THE DAY カフェラテ(190円)では、豊かな香りと力強いコクを引き出すために深めにローストしたコーヒー豆に、ミルクの甘さを重ね合わせ、口当たりがよく満足感のある味わいに仕上がっている。黒糖を使ったやわらかめのパンと組み合わせ、コーヒーの奥深い香ばしさとクリーミーで豊かな味わいを楽しむのもおすすめだ。

パッケージさらカフェのウォールアートから着想を得た明るく色彩豊かなラベルに、ブランドを象徴するグリーンのベルトとロゴを配置。気軽に手に取れるスリムな形状に、親しみやすい彩り豊かなラベルデザインが、いつでもどこでも寄り添い“今日を彩る味わい”を感じさせるパッケージだ。