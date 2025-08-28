スターバックスは、9月3日より「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」と「チョコレート ムース ラテ」の2つの新感覚ラテを全国のスターバックスにて販売する。

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」(テイクアウト価格 628円)

スターバックスの秋の風物詩である"焼き芋"を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」(テイクアウト価格 628円)は、煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感を楽しめる一杯。

さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピングした。一口目に、なめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜ける。ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをもたらし、時折ストローから飛び込んでくるごろっとした食感の焼き芋風味のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれる。

「チョコレート ムース ラテ」(テイクアウト価格 589円)

また、昨年、一昨年と好評だった「チョコレート ムース ラテ」(テイクアウト価格 589円)が、再登場。ベースとなるエスプレッソには、キャラメルのような甘さと力強いコク、そして後味にナッツのニュアンスを感じさせる「エスプレッソ ロースト」を使用し、そこにアーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせた。仕上げには、ふんわりとくちどけのよいチョコレート ムースを注ぎ込み、一口目からチョコレート ムースの優しい甘さがふんわりと広がる。

上記2商品は、2025年9月3日から全国のスターバックス店舗で販売する。