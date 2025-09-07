浜田ブリトニー、霊感商法にだまされて使った“驚きの金額”「8年間で…」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#10が、2日に配信された。

浜田ブリトニー (C)AbemaTV,Inc.

霊感商法にだまされた過去

スタジオには、浜田ブリトニーとにゃんこスターのアンゴラ村長が登場。浜田ブリトニーは「占いとか行きすぎて8年間で1,500万くらい使っちゃったの」と、霊感商法にだまされた過去を打ち明ける。

続けて、その詳細を「グッズ買ったり、セミナー行ったり」「年間でセミナー受けると、セミナーゲストで違う占い師を連れてきて、そっちの占いに行く」と回顧。

さらに、「霊感商法のマルチみたいなセミナーに行っちゃって、広告塔にされかけた」と言い、「やばいと思って抜け出した」と洗脳から脱するきっかけを振り返ったものの、「それが去年の夏ぐらい」「たまにお祓い行ったりする」と明かし、共演者たちから「まだあぶないな、大丈夫かな?」と心配の声が上がっていた。

【編集部MEMO】

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。