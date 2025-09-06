フリーアナウンサーの鷲見玲奈が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演。お笑いコンビ・EXITと共に司会を担当した。

鷲見玲奈

鷲見がEXITのりんたろー。と兼近大樹とMCとしてタッグを組むのは、今回で9回目。冒頭から安定感のあるやり取りを繰り広げた。この日はノースリーブトップスにボリューム感のあるボトムスで“緩急”を演出。全身ホワイトのコーデには大ぶりのシルバーアクセサリを合わせていた。

TGC20周年となるが、鷲見は「おめでとうございます。スペシャルな回です」と祝福。EXITも「20年か～」「あの頃はまだ10代だった」などと振り返っていた。TGC冒頭では恒例となる点灯式を、5人組ガールズグループ・ILLIT(アイリット)とともに実施。合図とともに配布されたペンライトが一斉に“マイナビブルー”に点灯し、会場を染め上げた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕