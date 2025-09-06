プレックスは、『ウルトラマンガイア』より「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン 限定版」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。

有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINEに、『ウルトラマンガイア』より、Mick (マイク)氏 原型製作の「ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン」が登場。

ガイアが持つ光とアグルから受け取った光の力を最大限に開放したウルトラマンガイアの最強形態。特徴的な力強いマッシブなプロポーションをMick氏が見事に立体化している。

付属のボーナスパーツを使用すれば、後日発売予定の「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンアグル(V2)」と組み合わせることで、劇中の名シーンを再現可能。

さらに限定版は付属の台座を使用し、両目とカラータイマーが発光。スイッチの切替でカラータイマーの赤色点滅も再現できる(付属のUSB Type-Cケーブルを使用)。

力強くヴァージョンアップを遂げたガイアの勇姿に注目したい。

