メガハウスは、『仮面ライダーBLACK』より「Ultimate Article 仮面ライダーBLACK」(37,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「Ultimate Article 仮面ライダーBLACK」(37,400円)

大迫力のスケール、リアルディテールと電子ギミックを備えたUltimate Articleシリーズに「仮面ライダーBLACK」が遂に登場。

40cmのサイズ感ならではの細部ディテール再現はもちろん、アクターのスタイリング、各部の質感や光沢に至るまで精密に再現。併せて本シリーズの特徴である迫力のライト＆サウンドギミックを内蔵する。

台座のスイッチ「ON1」では変身時のポーズ音の再生から「マルチアイ」(両目)、「キングストーン」(変身ベルト)が点灯～効果音とともにベルト中心部(エナジーリアクター)の回転発光、シグナル部(タイドステイター)の点滅が発動。さらに「ON２」へ切り替えると、戦闘シーンでおなじみのBGM「V-0ヒーロー登場」(約83秒)が流れ、作中さながらの臨場感が楽しめる。

オプションアーム(左右2組)を交換することで、力強い決めポーズ、名乗りポーズの2パターンの再現が可能。付属の台座用ステッカー2種(作品ロゴ・シンボルマーク)付属。音と光の演出とともに、「キングストーン」のパワー漲る、最高峰のBLACKの勇姿を楽しんでみたい。

(C)石森プロ・東映