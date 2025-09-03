第一三共ヘルスケアでは8月29日より、敏感肌スキンケアブランド「ミノン アミノモイスト」の主力ラインを全面リニューアルして展開している。また9月4日より、俳優の堀田真由さんを起用した新TV-CMを全国で放映開始する。

今回、どのような経緯で全面リニューアルが実施されたのだろうか? 関係者に詳しい話を聞いてきたので、都内で開催された新CM発表会の模様と合わせて、本稿でお伝えしていこう。

■『肌の貯水力』に着目

敏感肌に寄り添うブランドとして2009年に誕生した、低刺激性のフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」。最初のフルリニューアル(2015年)、混合肌ラインの誕生(2019年)、エイジングケアラインの誕生(2020年)を経て、先月末に10年ぶり2度目のリニューアルを果たした。

ミノン アミノモイスト

敏感肌・乾燥肌ラインの14品目の処方を強化し、パッケージデザインも一新。そして主力の「敏感肌・乾燥肌ライン」を、新たに『敏感肌・洗顔ケアライン』『敏感肌・乾燥ケアライン』『敏感肌・美白ケアライン』に分けた。

店頭での販売イメージ

第一三共ヘルスケア 代表取締役社長の内田高広氏は「敏感肌に悩む、幅広いお客様にご愛顧いただいてきた本シリーズを10年ぶりにフルリニューアルしました」と報告する。内田社長によれば、ミノン アミノモイストは直近の10年間で売上規模が3.3倍まで成長している人気シリーズ。「今後も製薬会社として、お客様により良い価値をお届けできるよう、その可能性を追求してまいります」と意気込む。

第一三共ヘルスケア 代表取締役社長の内田高広氏

ミノン アミノモイストの歴史

このあとミノン アミノモイスト ブランドマネジャーを務める白石由佳氏が、新商品の概要について説明した。同氏が繰り返して強調したのは、シリーズのコンセプトにつながる「肌の貯水力」という考え方。

第一三共ヘルスケア ミノン アミノモイスト ブランドマネジャーの白石由佳氏

「当社でお肌の状態と保湿ケアに関する調査を実施したところ、約74%の方から『保湿ケアをしているのにうるおいが持続しない』という回答を得ました。実際、敏感肌の方は乾燥や外部刺激から肌を守るバリア機能が低下しており、保湿してもうるおいが逃げてしまう、肌に水分を貯めておけない、そんな状態になっています。私たちは、これを『肌の貯水力が弱まっている』と表現します。そして製薬会社の敏感肌研究の観点から『肌の貯水力』に着目した研究を続けてきました」(白石氏)

この研究成果が『敏感肌・洗顔ケアライン』『敏感肌・乾燥ケアライン』『敏感肌・美白ケアライン』のラインナップに活かされている。肌のうるおいの素として重要な役割を果たしたのは、アミノ酸だった。「当社独自のアミノ酸配合処方を強化しました。柔らかで透明感のある肌に導きます」と白石氏。そして「優しさはそのままに、貯水肌 発想で新しくなったミノン アミノモイストをぜひ一度、皆さんのお手にとっていただけますと幸いです」とアピールする。

独自のアミノ酸配合処方を強化した

■新商品の使用感は?

ミノン アミノモイストの新ミューズに就任した堀田真由さんが出演する新TV-CM「貯水肌でやわらかい私。」篇は、朝の光が差し込むやわらかな雰囲気の部屋の中で、堀田さんが頬に手を添えて「貯まれ、貯まれ…」と自身の肌に語りかける姿がとても印象的な仕上がり。乾燥肌で、普段からミノン アミノモイストを愛用してきたという堀田さんは、使用感について「伸びが良くてベタつかない、しっとりするけど重くならない、そんなところが気に入っています」と話す。

堀田さんは、地方ロケにも持参するほどのミノン アミノモイストの愛用者

ちなみに、すでに新商品も試しているそうで「実は今朝も使ってきました。肌を想う優しさはそのままに、濃密なんですがテクスチャーが重くならず、これまで通りとっても使いやすいです。長年、愛用してきたリピーターさんにも、これから初めて使う方にもオススメできます」と笑顔を見せる。

なお第一三共ヘルスケアでは、自身の「貯水肌」度合いをチェックできるリストを用意している。そこで壇上の堀田さんも試してみることに。リストの「季節や体調などによって刺激を感じるときがある」「紫外線の影響で乾燥や肌あれが起きやすい」「洗顔後は即保湿しないといつまでもつっぱり感が残る」「夜のスキンケア、就寝前に「追い保湿」マスト派」にチェックし、「遅めの就寝、睡眠が短い・浅いなど、睡眠不良ぎみ」には三角をつけた堀田さんだが、果たして診断結果は……?

結果は、まさかの黄色信号だった。「結構、判定が厳しいですね……」と苦笑いする堀田さんに、第一三共ヘルスケアの白石氏は「このリストは現在のお肌の良し悪しを判定するものではなく、今後、放っておけないリスクを見逃さないためのものです。チェックが0個なら青信号、1～4個なら黄色信号、5個以上なら赤信号、と厳しめに判定しています」とフォロー。これを受けて、堀田さんは「基準が分かりました。これから頑張ってスキンケア対策に励んでいきます」と前向きに話していた。

■担当者に話を聞いた

最後に、第一三共ヘルスケアの白石氏に話を聞いた。新たに『敏感肌・洗顔ケアライン』『敏感肌・乾燥ケアライン』『敏感肌・美白ケアライン』に分けた狙いについては「敏感肌の方も、その時々でお肌の状態が変わってきます。お悩みの事情に合わせたご提案ができるよう、3つのラインに分けました」と白石氏。

――リニューアルがこのタイミングになった理由について教えて下さい。

実はリニューアルに向けたプロジェクトは2020年に始まったんです。ミノン アミノモイストをご愛顧いただいているお客様はたくさんいらっしゃいますし、そもそも敏感肌の方に向けた商品なので、プロジェクトはとても慎重に進めました。

きっかけは、利用者の方の声です。敏感肌にお悩みの方に話を伺うと『まだ保湿に満足できていない』という声が多く寄せられていました。そこで当社では、保湿力についてさらに深堀りしました。1つひとつの商品を貯水肌発想で見直し、敏感肌の方によるテストも重ね、全商品が自信を持ってお客様にお届けできる状態になるまで5年かかったというわけです。

――リニューアルでは、色やパッケージが変わった商品もありますね。

たとえば、従来ならピンク色のパッケージで薬用美白&保湿美容液を展開していました。でも認知度があまり高くなく、当商品は美白液なのか、という問い合わせもいただいていたので、美白のイメージに近い青のパッケージで『敏感肌・美白ケアライン』としました。他の商品についても、探しやすいよう、手に取ったときに内容が分かりやすいようにリニューアルしています。

――ユーザーの声を聞いて商品にフィードバックさせることも多いのでしょうか?

実はリニューアルの計画段階でも、お客様に相談したんです。たくさんの反応をいただきましたので、全てに目を通しました。アイテムによっては、たとえばUV化粧品のカバー力をアップしてほしい、もっと紫外線を抑えてほしい、というような改善点もご提案いただきました。そこで『使用感を絶対に変えない』『愛着をいただいている部分を大事にする』ことを守りつつ、リニューアルすることを決断しました。

――商品を提案するうえで、工夫していることはありますか?

パッケージには『どういうお悩みに応える商品か』を明記しています。また第一三共ヘルスケアのYouTube公式チャンネルには、各アイテムの使い方動画もアップしています。

YouTube公式チャンネルの様子

――ちなみに、男性が使っても良いものでしょうか?

もちろんです! 購買層は女性が中心ですが、最近では男性にも使っていただける機会が増えました。彼氏にプレゼントしました、主人にあげました、息子に薦めました、というような形でも、男性のお客様の裾野が広がっているようです。

――新ミューズには、堀田さんを起用しましたね。

堀田さんは肌の透明感が素晴らしい方です。あとはお人柄の柔らかさ、そうした雰囲気もブランドイメージにぴったり合っていると思います。

堀田さんのポスター

――最後に、マイナビニュースの読者にメッセージをいただけますか?

これは働き盛りの女性全般に言えることですが、特に年齢が30代に入ると、仕事に家庭に、人生でも最も忙しく大変な時期を過ごされると思います。女性ホルモンのバランスでお肌の状態も変わりますし、気持ちの上下もある年代です。そんなときに、ミノン アミノモイストでお肌が落ち着いたら、気持ちも前向きになって一歩を踏み出してもらえるのではないか、と思います。働く皆さんを応援しています。