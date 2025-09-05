すかいらーくレストランツは9月11日、「ガスト」など5ブランドで実施中の子ども向けサービス「すかいらーくグループ アンパンマンクラブ」のポイントカード3枚と交換できるグッズとして、「アンパンマン ポシェット」を数量限定で展開する。

集めてもらえるグッズに「ポシェット」が登場

アンパンマン ポシェットは、コック姿のアンパンマンとなかまたちが表と裏にデザインされた便利なポシェットで、同サービス限定のアイテムとなる。「ポイント&ミニグッズ付き」アイコンがついたメニュー注文でもらえるポイントカード1枚を、3枚集めることで交換できる。

ガスト、バーミヤン、夢庵、ステーキガスト、グラッチェガーデンズのすかいらーく5ブランドで実施する。期間は9月11日～グッズがなくなり次第終了となる。

ポシェットの他に、キッズ食器シリーズも

同サービスでは、ポシェットの他にも「キッズ食器シリーズ」を展開している。3ポイントで交換できる「マグカップ」は、しっかり握れる大きめのハンドルが使いやすく、スープなどにもちょうどいいサイズ感。陶磁器なので、マグカップ料理にも適している。

5ポイントで交換可能な「どんぶり」は、しっかりと深さがあるので、たっぷりスープの麺類や、具だくさんな丼ものなど、幅広いメニューに使用が可能。