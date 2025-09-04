女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のの最終予告映像が、公開された。

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』

今回公開されたのは、前作で“カラダ探し”に挑んだ高校生たちの姿から始まる最終予告映像。3年前、深夜の学校に突然集められた性格もグループも異なる6人のクラスメイトたち。それぞれ孤独を抱えていた彼らは、次第に仲間としての友情を育み、繰り返す死のループ“カラダ探し”を終わらせることに成功したはずだったが、高広(眞栄田郷敦)の目の前で主人公の明日香(橋本環奈)は突然姿を消してしまう。

それから3年の時を経て、今度は真夜中の遊園地を舞台に、新たな幕を開ける“カラダ探し”。終わらない“死のループ”から抜け出すため、新たな参加者たちはバラバラになった明日香のカラダを探すことになるのだが、“カラダ探し”を終えて明日香を救ったとしても、また新たに誰かが犠牲になってしまうと話す高広。繰り返される“呪いの連鎖”の中で、彼らは前作を凌駕する試練と、圧倒的恐怖に対峙することとなる。