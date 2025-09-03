首都圏新都市鉄道は、つくばエクスプレスの開業20周年を記念したイベント「つくばエクスプレスまつり 2025」を11月3日にTX総合基地(茨城県つくばみらい市)で開催すると発表した。完全事前応募制とされ、招待枠を昨年の8,000人から1万人に拡大して開催される。

会場では、つくばエクスプレス(TX)の新入社員キャラクター「ユニール」が来場者を出迎えるほか、現在運行中の特別車両「ユニール号」と20周年記念トレインの展示を行う。沿線の今昔を紹介するパネルや歴代制服展示など、開業からの歩みを振り返る企画も展開。運転台見学、入庫列車乗車体験、軌道自転車体験といった抽選制の体験イベントも行われる。

車両工場の見学、保守用車両の展示、TX車両と綱引きができるコーナー、技術制服の着用体験など、鉄道ファン向けの内容も充実。TXグッズや車両部品を扱う物販ブース、沿線自治体によるPRブース、飲食ブースも出展する。守谷高校吹奏楽部による演奏や駅所長とのじゃんけん大会などのステージイベントも行い、警察・消防による出展ブースも設ける予定。幅広い世代が楽しめる内容となる。

応募期間は9月6日10時から9月28日23時59分まで。TX公式サイトの応募フォームで受け付ける。応募者多数の場合は抽選となり、当選はがきの発送をもって結果に代えるとしている。