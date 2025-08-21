第一三共ヘルスケアの解熱鎮痛剤ブランド「ロキソニン」(OTC医薬品)による「みんなの生理痛プロジェクト」養護教諭向けセミナー・ワークショップ「生理痛会議」が、2025年8月20日に開催。産婦人科医・高尾美穂先生が出席しました。

高尾先生は、生理・生理痛のメカニズムや対処法、高校生の生理痛の対処実態などに関するセミナーを実施後、学校において「生理・生理痛についてどういったアクションがあると指導しやすいか」を養護教諭とともに考えるワークショップを実施しました。

ちなみに「みんなの生理痛プロジェクト」とは、2023年3月、生理痛のメカニズムに着目した新製品「ロキソニンSプレミアムファイン」の発売に合わせて始動したプロジェクト。「生理痛と正しく向き合える社会へ」をコンセプトに、石原さとみさんを起用したブランドメッセージ広告などを展開しています。

第一三共ヘルスケアの鈴木ひかるさんは、「生理痛の当事者の方々が“我慢をしない”選択をする上で、周囲の理解や対処を後押しする環境が必要。そのため『みんなの生理痛プロジェクト』では、痛みの当事者の方々に“自分に合った選択”をしてもらうための情報発信を行っており、さらに周囲の方々・社会全体にも、生理についての新しい知識を持っていただくための情報を発信しています」と、その活動内容を説明し、「現代女性の一生の生理回数は、およそ450回にも上ると言われている昨今ですが、そんななかで生理に伴う不調を我慢せず、よりよい人生にしていただきたい……、そのような想いから『みんなの生理痛プロジェクト』を立ち上げました」と、同プロジェクト立ち上げの経緯についても話していました。

第一三共ヘルスケアの鈴木ひかるさん

今回の「生理痛会議」では、まず高校生の生理・生理痛の実態を知るために、全国の高校生を対象に実施した「生理・生理痛に関するアンケート調査」の結果を紹介していきました。

アンケートでは、「生理痛が学校生活に支障をきたしたことがあるか？」との質問に、生理痛経験のある高校生の7割弱と、多くの学生から「はい」との回答があり、そのうち96.7%が「その症状を我慢したことがある」と回答していることもわかりました。

また、「学校内で生理や生理痛に関して困った時、担任の先生や保健室の先生など、大人の誰かに相談しやすい環境だと思うか？」という質問に対しては、約5割もの学生から「相談しにくい」と考えられていることがわかり、「保健の先生に相談したことがある」高校生は約1割、「学校の先生へ相談したことがある」生徒も1割未満にとどまる結果となっていることがわかりました。

高尾先生は、初めに「『生理痛が辛くて学校を休みたいな』と思うような状態、この状態はすでに月経困難症と呼ばれる病名が付くということをぜひ知っていただきたいです。また、生理痛を起こす代表的な病気が子宮筋腫。筋肉でできている子宮に瘤ができている状態。その瘤が、子宮の収縮の痛みを増強させたり、出血量を多くしたりするんです。こうしたことが『体育で運動したくない』『お出かけしたくない』という理由になり得るということも知っておいていただくと良いでしょう」と解説。

続けて、生理痛の対処法として、「お腹周り、腰周りが冷えているだけでも、だる重いとか、その冷え自体を辛いと感じるケースがあったりします。そうした場合、カイロや毛布、温かい飲み物で体を温めるというのは一般的な方法ではないでしょうか」と、温活を提案。

そのほか、「血液の流れを促すイメージで、ストレッチをしたり。生理周期の一番辛いところが過ぎた段階で、ある程度アクティブな生活に持っていくというのも良いでしょう。そしてもう1つは、市販薬を上手に試していただくということ。子宮の収縮を促して生理の経血を身体の外に排出する役割を果たす物質・プロスタグランジンが、身体の中でガッツリ作られてしまってからでは効かないのですが、出血が始まって『ちょっとお腹痛いな』というタイミングで1回目飲んでみて、1日3回までのお薬であれば、朝昼晩、朝昼晩、丸2日ぐらい飲んでみる。こういった飲み方で、その痛みはどうにかなるかもしれません。飲むタイミングがすごく大事だということは知っておいてほしいです。あとは、私たち専門家に相談していただくということ。生徒さんに『もしかしたら困っているんじゃないか』という声掛けをしていただき、『困っているなら専門家に聞いてみよう』というアクションに繋げていただけたらと思います」とアドバイスしました。

生理痛へのさまざまな対処法がアドバイスされた

その後、「生理痛会議」後半では、「今後、養護教諭としてどういったものやアクションがあると生理・生理痛について指導しやすいと思いますか？」というお題のもと、ワークショップの参加者たちでグループディスカッションを実施。

そのなかで、「生徒と接触する機会ってなかなかないのですが、例えば『ナプキンをください』と保健室に来た生徒にそれを渡す際、『痛みが起きる前に早めにお薬を飲もうね』というようなメッセージカードなども渡せたら使いやすいね、というような話が出ました」、「保健室に来てくれる生徒には個別対応しやすいですが、それ以外の生徒に対してアクションを起こすのは課題だね、という話が出ました。その中で、外部講師として産婦人科の先生に来ていただいたりして、生理・生理痛についてのセミナーの時間を取るのは有効なのかな、という話が出ました。生徒も外部の先生の話だとしっかり聞いたりすることがあるので」といった声が上がりました。

最後に第一三共ヘルスケアの鈴木さんは「このセミナーやワークショップを通じて、普段の学校生活では得られなかった気付きや発見が少しでもあったらありがたいなと思います」とコメント。

高尾先生は「チラチラッと各グループのディスカッションのお声を聞かせていただいて、本当に先生方のご苦労というのを感じました。でも、女性の体の健康課題や男性の体の変化、そういうことを伝える役割を担ってくださっている先生がいるとしたら、それは学校にとってとても貴重なことですし、そうしたことの学びを得た生徒たちも幸せです。生徒たちにとっては、そこから20年、30年先まで影響のあることですし、今後パートナーになる方の悩みなどを自分事として考えられるかどうかにも繋がってくることですので。先生方が接する世界って、本当に生徒たちの大事な時期なんだなということを、改めて感じました」と、今回の感想を語っていました。