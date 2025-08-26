【2025年8月・9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、ピスタチオの味わいを楽しめるアイスバーや、バニラ風味のクリームを挟んだどら焼きなど、さまざまな商品が発売されています。

2025年8月・9月の新商品5品まとめ(8月26日～9月1日)

「パキっとティラミス」(324円)

価格 : 324円

販売地域 : 北海道、福島県、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

表面のチョコをスプーンでパキパキと割って、中のティラミスムースやスポンジと食べる、新感覚のティラミスです。

「7プレミアム カリッとピスタチオチョコバー」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 全国

ピスタチオ尽くしかつ甘さ控えめでピスタチオの味わいを贅沢に感じられるバーアイスです。

「もっちりみるくわらび 苺」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

牛乳と練乳を使用したもっちり食感のみるくわらびもちに、果肉が入った甘酸っぱい苺ソースと練乳ソースをかけた商品です。

※8月27日以降順次発売

「とろもちわらびクッキー&クリーム」(162円)

価格 : 162円

販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、新潟県、静岡県、近畿、鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

牛乳を加えたとろける口溶けのわらび餅生地で、ココアビスケットを混ぜ込んだバニラ風味のクリームを包んだ商品です。

※9月1日以降順次発売

「もちっと白いどら焼 クッキー&クリーム」(226円)

価格 : 226円

販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

もちっと食感の白いどらやき生地で、しっとり食感のココアビスケットを混ぜ込んだバニラ風味のクリームを挟んだ商品です。

※9月1日以降順次発売

まとめ

スプーンでパキッと割って食べられる「パキっとティラミス」は、割る楽しさとクリーミーな口溶けを楽しめる新感覚がたまらない! ピスタチオのコクと深い味わいが楽しめる「7プレミアム カリッとピスタチオチョコバー」は一口食べた瞬間、贅沢な味わいが口いっぱいに感じられます。

また、今週は「とろもちわらびクッキー&クリーム」や「もちっと白いどら焼 クッキー&クリーム」など、バニラ風味のクリームと和菓子のコラボレーションスイーツも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用