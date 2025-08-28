セブン‐イレブン・ジャパンは9月2日、「お月見」シリーズ商品をセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

第1弾から第3弾まで約4週間にわたり、おいしさはもちろん「見ても」「撮っても」楽しめる商品を展開する。第1弾は、3種類の商品が登場。スイーツでは「おつきみるくぷりん」(259.20円)と「お月見クレープ」(270円)、弁当では「お月見チーズつくね弁当」(429.84円)を順次発売する。

おつきみるくぷりんは、雲に見立てたミルクホイップの真ん中に、満月のようなまるいカスタードホイップをのぞかせた見た目。カスタードホイップは定番商品のダブルシューでも使用しているこだわりのカスタードに、なめらかなホイップを混ぜ込んだ、卵の奥を感じるクリームに仕上げた。クリームの下には、ほろ苦いカラメルソースが隠れている。とろけるような食感のカスタードみるくプリンと、ミルクホイップ・カスタードホイップの優しい甘さに、カラメルソースが味わいのアクセントとなっている。

お月見クレープは、真っ黒なココアクレープを夜空に見立て、白いミルクホイップで雲を、黄色いプリンクリームで月を表現したスイーツ。中にはとろ～り甘じょっぱい味わいのみたらしソース入り。やさしい甘さのミルクホイップとバニラ香るプリンクリームと相性の良い和洋折衷スイーツに仕立てた。

お月見チーズつくね弁当は、山芋を混ぜ込み、やわらかな食感に仕上げた鶏つくねに、濃厚で旨みとコクの強いチェダーチーズと、クリーミーなモッツアレラチーズ入りソースを添えた一品。つくねには、れんこんを加えることで、シャキシャキとした食感がアクセントになっている。かつおだしを使用して炊き上げた御飯の上に、小松菜の煮物・きのこ玉ねぎバター醤油炒め・きんぴらにんじん・さつま芋の甘煮を盛り付けた。