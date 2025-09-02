日本テレビ系新バラエティ番組『X秒後の新世界』が、10月7日から毎週火曜(22:00～)に放送されることが決まった。初回は21時から2時間SPとなる。

常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を、新しい視点で解明・検証していく同番組。特番としてスタートした時から出演していたせいや(霜降り明星)と藤井貴彦に加え、ヒコロヒーをレギュラーに迎える。

3人のコメントは、以下の通り。

■せいや(霜降り明星)

ばんざーい！ついに日テレゴールデンMC嬉しいな！

スタッフさん藤井さんヒコロヒーありがとう！

そしてなによりロケ行ってくれたきしたかの！ありがとう！！

■藤井貴彦

ついにＸ秒後の新世界が皆さまのお目にかかることになりました。

不確実性の高い現代世界において、Ｘ秒後に何かが起きるという予言は確実性そのものであり、タイムパフォーマンスが前提の令和においては必然性そのものであります。

ブラックホールに吸い込まれるようにカウントダウンに身を委ねれば、そこにはＸ秒後の新世界が待ち構えています。

といった難しいことを抜きにして楽しめる番組ですので、ご覧いただけますと幸いです。

■ヒコロヒー

特番がとても面白かったですが、この調査量でレギュラーになって大丈夫なのか！？と思っています。

せいやさんと藤井さんの横で精一杯盛り上げてみたいと思います。

