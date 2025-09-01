アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕と村上信五が、日本テレビの特番『あの頃からわたしたちは』(7日15:00～ ※関東ローカル)に出演する。

8月30～31日に放送されら『24時間テレビ』のチャリティーマラソン企画で105kmを完走した横山。最後はSUPER EIGHTのメンバーに迎え入れられ、両国国技館で感動的なゴールを達成し、メンバーへの感謝を述べていた。

そこからさかのぼること数週間、横山が「あの頃」と聞いて会いたい人がいた。それがメンバーの村上。2人は事務所のオーディションを同じ日に受けていた。同じ日に事務所に入り芸能界でデビューを夢みて、2004年に同じグループでデビュー。29年という年月をともに過ごした2人は「家族よりも長い時間を共にしている」と言う。

今さら、面と向かって話せないという横山だが、村上に伝えたかった「ありがとう」があった。グループへの想いや、互いのソロでの活動に対する想いなど「SUPER EIGHT」と「横山」と「村上」のあの頃と今を描いていく。

横山裕は、『24時間テレビ』で「子ども支援マラソン」105kmを完走。ゴールの国技館前ではSUPER EIGHTの仲間たちが迎え入れ、村上信五が肩を、大倉忠義が背中を支えながら、全員と握手を交わして会場内に入った。きょう1日(21:00～)には、横山の激走の舞台裏を伝えるドキュメント特番『完全密着!横山裕24時間マラソンの裏側～子供たちのために走った真夏の挑戦!～』が放送される。

