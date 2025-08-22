バンダイスピリッツは、「ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 受け継がれる意思【ＯＰ-13】」(5,280円)のBOXを発売。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、抽選販売を開始している。

本商品は、「ONE PIECEカードゲーム」発売3周年を記念し、『ONE PIECE』に登場する“三兄弟”「モンキー・D・ルフィ」「ポートガス・D・エース」「サボ」をテーマにした商品。

今作で新たに追加となるレアリティ「レッドスーパーパラレル」は受け継いだ三兄弟の“炎”をテーマとしたデザインで、背景には「火」にまつわる技のシーンが描かれている。また、新録となる「リーダーカード」には、海賊王「ゴール・D・ロジャー」が初登場するほか、謎多き存在「イム」が『ONE PIECEカードゲーム』に初参戦となる。

また、レアカードとして収録される「五老星」(「ジェイガルシア・サターン聖」、「マーカス・マーズ聖」、「トップマン・ウォーキュリー聖」、「イーザンバロン・V・ナス寿郎聖」、「シェパード・十・ピーター聖」)のパラレルカードイラストに『呪術廻戦』の作者である芥見下々氏による描きおろしイラストを使用するなど、3周年を記念した豪華な商品内容となっている。

なお、抽選販売はプレミアムバンダイにて8月28日23時まで受付。当選発表は8月下旬。

(C)尾田栄一郎／集英社(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション