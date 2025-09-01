アンカー・ジャパンは8月29日、充電関連製品をまとめた防災セット「Anker PowerBag 2025」(36,990円)を発売した。

同商品は、ポータブル電源やモバイルバッテリー、ケーブルといったAnkerの充電関連製品に加え、長期保存食や簡易トイレ、軍手などの一般的な防災グッズをまとめた防災セットとなる。

メインとなるのは、長寿命なポータブル電源「Anker Solix C300 Portable Power Station」。2Lのペットボトル2本分ほどのサイズのため防災バッグの中に入れることもできるミニマルさで、日常使用の際は戸棚や靴箱にも収納可能。また肩掛けストラップも付属し、本製品を肩にかけたまま他の荷物を持つことや、子どもの手を引いて避難することもできる。コンパクトサイズながらもパワフルで、家族全員での避難時にもスマートフォンを約19回充電可能な288Whの大容量に加え、ACポートからは最大300Wの出力で扇風機や電気毛布といった家電にも給電/充電することができるため、温度の調整が要となる夏や冬の緊急時でも安心。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長期に渡り安心して使用できる。他にも、リップスティック型で持ち運びのしやすいモバイルバッテリーとUSB急速充電器の一体型モデル「Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)」や、幅広い機器に使用できる2種のケーブルを同梱した。

また今回は、充電関連製品以外の防災グッズも初めてセットとして同梱。「食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。」をテーマにした長期保存食ブランド「IZAMESHI」の煮込みハンバーグやプレーンデニッシュ、7年保存水の他、2025年 Amazon防災カテゴリーアワードを受賞した「トイレの女神 PREMIUM」の簡易トイレ、さらに避難時に使用できる「おたふく手袋」の軍手を同梱し、同社の考える新しい防災「衣食住"電"」(衣=軍手/食=長期保存食/住=簡易トイレ/電=ポータブル電源)を手軽に揃えられるセット内容となっている。

9月11日23:59までの期間限定で、同社公式オンラインストアおよび直営店Anker Storeでは、「Anker防災ウィーク」として、ポータブル電源やソーラーパネルといった災害への備えに最適な製品を特別価格で販売する。「防災には『衣食住"電"』の備えを」と題した特設ページでは「あなたの暮らしを守る防災ガイドブックPowered by Anker」を公開し、防災バッグ購入者にプレゼント。これまで日本に起きた災害から学び、何を備えるべきか、実際に災害が起きた際に備えてどのようなグッズを備えるべきかをわかりやすく解説しており、防災対策に役立てることができる。