ファミリーマートは9月9日、アプリ「ファミペイ」の新規会員登録者を対象に、最大3回まで飲料や菓子などの無料クーポンをプレゼントするキャンペーンを開始する。

無料クーポンリレー

リレー形式で無料が続く新規会員登録キャンペーン

ファミペイに新規会員登録をすると無料クーポンが最大3回もらえる「無料クーポンリレー」を開始する。無料クーポンを使うと新たに無料クーポンがもらえる、リレー形式のキャンペーンとなる。

STEP1.「お茶」の無料クーポンがもらえる

まず、新規会員登録するとファミマルの「お茶」の無料クーポンがもらえる。対象商品はファミマル 麦茶 600ml、緑茶 600ml、玄米茶 600ml、台湾烏龍茶 600ml、ジャスミン茶 600ml(沖縄県では同商品の取り扱いがない)、およびAfternoon Tea監修のルイボスティー 600ml、アールグレイティー無糖 600ml、ピーチ＆マンゴー香るルイボスティー 600ml、アップル香るジャスミンティー 600ml、シャルドネ香るストレートティー 600ml。配信期間は9月9日～10月6日まで、利用期間は9月9日～10月13日までとなる。

STEP2.「ブラックサンダー」の無料クーポンがもらえる

次に、ファミマルのお茶無料クーポンを利用すると、「ブラックサンダー」の無料クーポンがもらえる。配信期間は9月9日～10月6日まで、利用期間は9月9日～10月13日まで。

STEP3.「ポテトチップス」の無料クーポンがもらえる

さらに、ブラックサンダーの無料クーポンを利用すると、ファミマルの「ポテトチップス」の無料クーポンがもらえる。対象商品はファミマル ポテトチップス絶品うすしお味、ポテトチップス濃いめのり塩、香ばしうま塩味パリ焼きポテトチップスとなる。配信期間は9月9日～10月6日まで、利用期間は10月9日～10月20日まで。

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

無料クーポンリレーの他にも、9月はファミペイのおトク企画を多数実施する。9月2日からは、ファミペイ払いやファミペイ提示で対象商品を購入すると、翌週対象商品がもらえる「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを順次実施する。例えば9月9日からは、「スパイシーチキン」(210円)をファミペイ払いで購入すると、翌週「スパイシーチキン」の無料クーポンがもらえる。

代行収納を利用した人限定、最大2,000円相当が当たる

また、代行収納を利用した人限定のゲームも実施する。期間中、公共料金や税金・通販代金などをファミリーマート店舗で支払いする際に、ファミペイを提示して支払うと、ファミペイの「チャレンジ」内にある「チャレンジ中」タブからルーレットに参加でき、1等が出ると期間限定2,000ファミマポイントがもらえる。さらに、対象サービスを全額ファミペイ払いすると、通常どおり別途10ポイントがもらえる。キャンペーン期間は9月2日～9月29日まで。

抽選で「ファミッペ」のレアグッズがもらえる

メンバーズプログラム企画

会員プログラム「ファミマメンバーズプログラム」の上位ランク限定特典も登場する。

9月中にエントリー&ファミマメンバーズプログラムの上位2ランク「アンバサダー」もしくは「ゴールド」になると、「だいたい等身大ファミッペの限定BIGビーズクッション」が抽選で66名に当たる。ゴールドは9月中に月8回、合計8,000円以上の買い物、アンバサダーは月15回、合計15,000円以上の買い物が条件となる。エントリー期間は9月2日～9月30日まで。