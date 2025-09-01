I-neは9月29日、新たに展開するオーラルビューティーブランド「BEAURAL(ビューラル)」より、「ウルトラファインバブルウォッシャー」(本体16,500円)を公式オンラインストア、ECモール、全国の家電量販店(一部店舗を除く)等で順次発売する。

ウルトラファインバブルで汚れを徹底除去

ウルトラファインバブルとは、直径1㎛未満の非常に小さな泡のこと。この泡は一般的な歯ブラシの毛の約1/2000のサイズで、微細な泡が歯間や歯周ポケットに入り込み、汚れに吸着し剥がし落とす力と、弾け飛ぶ力で汚れを洗い流す。口腔内は歯ブラシが届きにくい細かい隙間が多くあり汚れがたまりやすいが、同商品は一般的な口腔洗浄器と比べて、ウルトラファインバブルにより効率的なアプローチができる。

口腔洗浄器市場にはバブル機能を搭載した商品があるが、ファインバブル産業会の公式認証を取得した口腔洗浄器は日本初となる。この認証制度では、ウルトラファインバブルのサイズ・濃度等をISO規格等に適合した方法で判定する他、効果判定の妥当性や製品のファインバブル品質管理を専門的に確認が行われる。

ウルトラファインバブルにより、歯垢除去率が約359%アップ

微細なウルトラファインバブルが汚れに吸着して剥がし落とすことで、水流の力のみ(ウルトラファインバブルなし)の場合と比べて歯垢除去率が約359%アップ。歯列矯正中の器具周りのケアにも適した商品となっている。

口臭の強さ約47%・口臭原因物質約21%ダウン

歯ブラシで取りきれない狭い歯間の汚れにもアプローチすることで、歯みがきのみの場合と比べて、口臭の強さは約47%、口臭原因物質は約21%ダウンする。

3段階の水圧調整が可能

水圧はLOW・MIDDLE・HIGHの3段階から選択が可能。使い始めはLOW、慣れてきたらMIDDLE・HIGHでも使用できる。初心者・上級者共に使いやすく、 部位や口腔内の状態による使い分けも可能。

完全防​設計で浴室内でも使用可能

完全防水(IPX7)設計で、本体を丸洗いできるため清潔に保つことができる。浴室内でも使用可能。

長時間使用が可能

1回の充電で最大約80分使用できる。LOWモード時及び新品を満充電にして1日1回3分間使用した場合、約25日間の使用が可能。

同商品はホワイトおよびバイオレットの2色展開で、本体価格は16,500円。別売りノズル(2本入り)は1,540円。本体とノズルのセットは17,600円となっている。