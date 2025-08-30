視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(8月18日～24日)をまとめた。

ガンバレルーヤ

QRコードの誕生秘話に高い関心

この週のランキングは、NHKが強い存在感を示した。個人全体ランキングの上位7位までをNHK番組が占める結果となった。

首位に立ったのは『新プロジェクトX ～挑戦者たち～』(注目度70.5%)で、今回は我々の生活に欠かせないQRコードの誕生秘話を特集。デンソーの技術者・原昌宏さんらがわずか2年で世界標準技術を生み出した背景には、囲碁の白黒配置から着想した発想の転換があった。現場の課題解決から芽生えた小さな発明が、どのようにして世界的なイノベーションへと育ったのか――その過程がコンパクトに描かれ、視聴者の関心を集めた。

続く2位の大河ドラマ『べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～』(69.0%)、3位の連続テレビ小説『あんぱん』(68.9%)をはじめ、『ダーウィンが来た!』『ファミリーヒストリー』『ブラタモリ』『NHKスペシャル』まで、NHKの看板番組が上位を占めた。

また、夏の特番も個人全体・コアの両ランキングで健闘し、個人全体8位のTBS『ニンゲン観察モニタリングSP』(66.2%)や、9位のテレビ朝日『ザワつく!金曜日 最新特殊詐欺2時間SP』(65.6%)など、特別企画が幅広い層の注目を集めた1週間だった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

香港ディズニーランドで夢の共演が実現

24日放送の日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』(コア注目度62.8％＝4位)は、ガンバレルーヤが香港ディズニーランドでミッキーとミニーと夢の共演を果たした特別な回となった。これまで世界各国で様々なダンスに挑戦してきたガンバレルーヤだったが、ついにディズニーキャラクターとのパフォーマンスという長年の夢が実現した。

香港ディズニーランド・リゾートの協力により実現したこの企画では、まず2人が中国南部の伝統芸能である広東オペラに挑戦。呼吸法からアクション技まで、先にマスターしたまひるの熱血指導もあって見事に習得。ガンバレルーヤ流の広東オペラショーを披露した。

本題となるディズニーでのパフォーマンスでは、20周年イベントの「パーティー」テーマに沿った1分30秒のダンスに挑戦。ショーディレクターのアンジェラさん、振付師のジョルディーさんとマーヴィンさんの指導の下、ミッキーとミニー、そして10人のダンサーとともに練習を重ねた。

練習時間が3時間と限られていることもあって広東オペラの100倍厳しいダンスレッスンとなったが、2人は見事にパフォーマンスを完成。特に高速ステップの練習では、ミッキーが大爆笑するほど楽しい時間となった。

最終的に「ディズニー・フレンズ・ライブ『キャッスル・パーティー』with ガンバレルーヤ スペシャルパフォーマンス」として、夢のステージを大成功で締めくくった。