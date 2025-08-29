＜応募〆: 2025/9/12＞【6名】香ばしくてヘルシー！「毎日おいしいローストアーモンドミルク」2種8本セットをプレゼント！
「毎日おいしいローストアーモンドミルク」プレゼント企画
植物性ミルクの中でも注目を集めるアーモンドミルク。その中でも、ローストアーモンドの香ばしさが際立つ「毎日おいしいローストアーモンドミルク」シリーズが、マイナビニュース読者向けに特別プレゼントとして登場！
■ローストアーモンドの香ばしさと栄養を両立
アーモンドをローストすることで、香ばしい風味とコクを実現。ビタミンEや食物繊維を含み、毎日の健康習慣にぴったりの植物性ミルクです。
■選べる2つの味わい
砂糖不使用タイプは、すっきりとした味わいで料理やお菓子作り、コーヒーにも合わせやすいのが特長。
オリジナルタイプは、ほどよい甘さとクリーミーさで、そのままはもちろんカフェラテやティーラテにもぴったりです。
■持ち運びにも便利な200mlサイズ
毎日続けやすいコンパクトサイズで、オフィスや外出先でも手軽に栄養補給できます。
■マイナビニュース読者向けに特別プレゼント
今回、2商品各4本ずつの8本をセットを6名様にプレゼント！ この機会に、香ばしくておいしいアーモンドミルクをぜひお試しください。
プレゼント内容
|商品名
|
「毎日おいしいローストアーモンドミルク 砂糖不使用」
「毎日おいしいローストアーモンドミルク オリジナル」
|人数
|6名様
|価格
|960円（税別）相当
|商品詳細
|毎日おいしいローストアーモンドミルク 砂糖不使用 200ml × 4本
毎日おいしいローストアーモンドミルク オリジナル 200ml × 4本
賞味期間270日
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント8月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/9/12)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/9/12)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年9月12日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
マルサンアイ株式会社 商品お問い合わせ窓口：0120-92-2503
受付時間9:00～17:00（土日祝日、休業日を除く）
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
