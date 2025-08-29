バンダイは、『スーパーロボット大戦OG』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG SRX 鋼のコンプリートボックス【プレミアムバンダイ限定】」(49,995円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。

2026年2月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG SRX 鋼のコンプリートボックス【プレミアムバンダイ限定】」(49,995円)

『スーパーロボット大戦OG』シリーズより、「SRX」がSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] で再登場。

2023年1月発売の「R-1&R-GUN」、2023年5月発売の「R-2パワード＆R-3パワード」、「天下無敵のオプションパーツセット」、そして同時購入特典の「オリジナルマーキングシール」を同梱した豪華フルセットで収録。

さらに、2024年8月発売の「R-1改」に付属したGT・リボルヴァーと脚の可動範囲を拡張できるパーツも「R-1」と同色に調整し、ボーナスパーツとして付属する。

また、ガウン・ジェノサイダー用エフェクトパーツは先端を取り外し、付属のメガネフレームに取り付けることで、実際のメガネのようにかけることが可能に。

(C)SRWOG PROJECT