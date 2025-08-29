東宝は11月3日、ゴジラ生誕を祝うフェスイベント「ゴジラ・フェス 2025」を、東京ドームシティ(東京都文京区)のプリズムホールおよびセントラルパークにて開催する。

これまで新宿、日比谷、大阪・梅⽥などで開催してきた「ゴジラ・フェス」。11回目となる今回は、会場を東京ドームシティ(東京都文京区)の「プリズムホール」および「セントラルパーク」に移し、さらにパワーアップした内容で開催される。

このほど公開されたメインビジュアル第1弾では、『ゴジラ2000ミレニアム』(1999年)で活躍した「ミレゴジ」こと、「ミレニアムゴジラ」があしらわれており、現在、もう1種のビジュアルも制作中。2種類のビジュアルを製作するのは、同フェス初の試みになるという。

また、同ビジュアルを使用したフェス開催記念グッズの販売も予定されているほか、恒例の完全新作特撮「フェス・ゴジラ」の新シリーズも始動。メガホンを取るのは、引き続き中川和博監督。特撮作品好きで知られる俳優・鈴⽊福さんの出演も決定している。

なお、当日は、多数のステージイベントやグリーティングのほか、ステージを活用した魅⼒的なコンテンツが盛りだくさん。グッズ販売、協賛ブース出展なども展開される。入場は無料。

TM & (C)TOHO CO., LTD.