ファミリーマートでは今年3月15日より、大谷翔平選手が試合で活躍するとおむすびが割引になる「#大谷選手ファミマおむすび割」を実施している。

「おむすび割」通算42万枚を配布

これまで、大谷選手は3月19日に日本で行われた開幕2試合目において、今季第1号となるソロホームランを放つと、その後もハイペースで成績を伸ばしていき、日本時間8月25日の試合では自身3度目となる45号ホームランを達成した。

同社では、大谷選手がホームランを打つと、試合終了後にファミリーマート公式Xアカウント@famima_nowにて、おむすび全品に使える50円引きクーポンを先着1万名様にプレゼントしており、これまで通算42万枚を配布した。キャンペーンは9月29日まで実施する。

勝利投手も対象

日本時間8月28日に行われた試合において、大谷選手が勝利投手となり、投打「二刀流」の完全復活を果たした。同キャンペーンは、大谷選手が勝利投手となった場合もクーポンを配布する。クーポンは、おむすび全品に対して1商品につき、1回利用できる。また、8月26日から開催中のキャンペーン「シンおむすび二刀流、発表。」の対象商品「ぼんご監修 大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ」(298円)や「柿安監修 牛すき」(278円)などでも利用できる。