「鮨 酒 肴 杉玉」は8月20日より、お祭り気分を味わえる商品が多数登場する『杉玉の秋祭り』を開催する。

杉玉の秋祭り

『杉玉の秋祭り』の目玉商品は、ネタをしゃりで包み込み、おはぎのような見た目に仕立てた「本鮪中とろ入り、まぐろのおはぎ」。

中に挟んだ大葉の風味に、赤身と脂のバランスが良い本鮪の中とろやインド鮪赤身、ねぎまぐろの旨み、食感の良い刻みたくあんを楽しめる。

まぐろのおはぎは単品の他、まぐろや鯛などの刺身と盛り合わせた「まぐろのおはぎものった 杉玉の宝船」でも堪能できる。

また、杉玉らしくアレンジをした屋台メシも登場します。「大阪名物!イカ焼き 杉玉特製ソース」は、揚げたイカ焼きの中に黄身を炙って挟み、仕上げにXO醤とマヨソース、たこ焼きソースを混ぜたオリジナルソースをかけた、お酒のアテにぴったりの一品。

「足が生えちゃった、たこ焼き」は、登場する度に好評なたこ焼きとタコさんウインナーを組み合わせたインパクト抜群の一皿。

さらに、お客さまに思う存分海老を堪能してほしいとの想いから誕生した「そびえ立つ、海老フライカツ ほんのりチーズのタルタルソース」もおすすめ。

海老の周りに、細かくカットした海老を纏わせた海老フライカツを、チーズとXO醤を混ぜ合わせたタルタルソースに付けて楽しめる。海老を海老で包み込んだ、今までに無い新しい発想のジャンボ海老フライ。

その他にも、箸休めにぴったりの「アジのなめろうとオリーブオイルの素敵すぎる出逢い。」や「とうもろこしの天ぷら」の他、2024年4月にアメリカのボストンにオープンした「Sakabayashi Sushi Tavern Back Bay」で人気の「クリームチーズの揚げ細巻き 旨辛ねぎまぐろ」などの海外で人気の商品も日本の杉玉で食べることができる。

そして同日より、適度な熟成により柔らかさと味のふくらみを感じられる「あたごのまつ 純米吟醸 ささら 冷卸」が、各店舗数量限定で登場する。

『杉玉の秋祭り』商品情報は以下の通り。

商品名は、本鮪中とろ入り、まぐろのおはぎ[2貫]。385円。販売期間は、2025年8月20日~完売次第終了。

まぐろのおはぎものった 杉玉の宝船

商品名は、まぐろのおはぎものった 杉玉の宝船。2,189円。販売期間は、8月20日(水)~完売次第終了。

大阪名物!イカ焼き 杉玉特製ソース

商品名は、大阪名物!イカ焼き 杉玉特製ソース。319円。販売期間は、8月20日~完売次第終了。

商品名は、足が生えちゃった、たこ焼き[3個]。429円。 販売期間は、2025年8月20日~完売次第終了。

そびえ立つ、海老フライカツ ほんのりチーズのタルタルソース

商品名は、そびえ立つ、海老フライカツ ほんのりチーズのタルタルソース。495円。販売期間は、8月20日(水)~完売次第終了。

クリームチーズの揚げ細巻き 旨辛ねぎまぐろ

商品名は、クリームチーズの揚げ細巻き 旨辛ねぎまぐろ。 385円。

商品名は、アジのなめろうとオリーブオイルの素敵すぎる出逢い。462円。 販売期間は、8月20日~完売次第終了。

とうもろこしの天ぷら

商品名は、とうもろこしの天ぷら。495円。 販売期間は、8月20日~完売次第終了。

数量限定の日本酒 商品情報は以下の通り。

あたごのまつ 純米吟醸 ささら 冷卸

商品名は、あたごのまつ 純米吟醸 ささら 冷卸。495円。 販売期間は、8月20日~完売次第終了。

料理の素材そのものが持つ力を引き出し、食事をよりおいしく感じさせる「究極の食中酒」を目指す酒蔵が醸す、ひと夏越えた適度な熟成により柔らかさと味のふくらみを感じられるお酒。