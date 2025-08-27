TBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「ラヴィット! ロック2025」(LOVE IT! ROCK 2025)が23日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催。3回目となる今年は、配信チケットも23日までに5万5000枚を売り上げ、会場の約1.1万人と合わせて6万6000人が熱いパフォーマンスを見届けた。

オープニングアクトに登場したのは、「アナウンサーブラザーズ」(赤荻歩アナ、南波雅俊アナ、熊崎風斗アナ)。冒頭、会場に現れた“微熱ツイストにこだわる”使徒・ヤスエル(とにかく明るい安村)を、アナウンサーブラザーズがやっつける……というアニメが流れると、ステージには3人の姿が。南波アナがB'z「兵、走る」の熱唱で盛り上げるなか、赤荻アナと熊崎アナが超ロング剣刺しで使途のコア破壊に挑戦。4度目のトライで見事成功し、「ラヴィット！ロック2025」の幕が開いた。

オープニングは、番組のテーマ曲サンボマスターの「ヒューマニティ！」の生演奏から。ボーカルの山口隆は「これから始まる『ラヴィット！ロック』を楽しめる人！」、「しょっぱなから『ラヴィット！ロック』を盛り上げていける人！」とオーディエンスの魂を揺さぶる歌声と呼びかけで、早くも会場のボルテージはマックスに。

そして、番組から生まれた「ラヴィット！アーティスト」が次々と登場。『ラヴィット!』女性メンバーと超ときめき宣伝部による一夜限りのアイドルグループ「超ときめきラヴィット！宣伝部」のステージでは、ぼる塾、丸山桂里奈、若槻千夏、矢田亜希子、ギャル曽根、横田真悠、近藤千尋、田村真子アナ、南後杏子アナがアイドル風衣装でキュートなパフォーマンスを披露し、超ときめき宣伝部も参戦して観客を魅了した。

また、MONGOL800がサプライズ登場。川島が番組内で参加を呼びかけたことがきっかけとなり、緊急参戦が決定した。

MONGOL800は「あなたに」と「DON’T WORRY BE HAPPY」を披露。さらに、学生時代にバンドでコピーした経験があり、番組でもMONGOL800の楽曲を披露した東京ホテイソン・たけるのリクエストで「小さな恋のうた」も演奏し、ボーカルのキヨサクと一緒に歌ったたけるは「ほんまにありがとうございます!」と感激していた。

イベント当日に誕生日を迎えた森田哲矢(さらば青春の光)、草薙航基(宮下草薙)、岩崎大昇(KEY TO LIT)をサプライズでお祝いする企画も。メンバーや観客による歌のプレゼントはもちろん、花吹雪、ファイヤーボール、爆破、キャノン砲、さらには渋谷の巨大モニターをジャックするなど、派手な演出もあって会場も大盛り上がりとなった。

終盤、“おだみょん”ことおいでやす小田が、昨年に引き続き弾き語りに挑戦。 昨年、あいみょんの「愛の花」の弾き語りに挑戦したものの、満足のいく演奏ができなかったおだみょんは、この日のために一生懸命練習した「愛の花」、「裸の心」をメドレーで披露し、魂のこもった歌声とギターを届けた。歌唱後、おだみょんは「リベンジできました」と安堵。田村アナは「立派な歌い人だなと。毎夏、おだみょんの歌を聞かないと夏を越せない」と話していた。

MCの川島から『ラヴィット！』ファンへの熱いメッセージも。ラストは、メンバー全員で会場を練り歩きながら「明日があるさ」を熱唱した。令和ロマンによる中説を経て、アンコールでは、サンボマスターが再び登場し、「可能性」を披露。そして恒例となっている「ロックンロール イズ ノットデッド」で盛り上がり、イベントは幕を閉じた。

