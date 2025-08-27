バンダイは、『仮面ライダーギーツ』より「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付を開始する。2026年2月発送予定。

「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」は、『仮面ライダーギーツ』にて、仮面ライダーギーツⅨが使用する武器・ギーツバスターQB9を、大人向け大型武器玩具として商品化したアイテム。

本商品は、劇中イメージのプロポーションを目指し、DX版と対比して全長約2.2倍、重量約2.7倍に大型化。ブレードモード時、全長約88cm、重量約1.1kgを誇り、圧倒的な存在感・重厚感を実現した。外観についても、塗装仕様・塗装部位を全体的にブラッシュアップし、高級感あふれる仕様となっている。

ギーツバスターQB9の特徴である、ブレードモード/レールガンモードの切り替えギミックも搭載。刀身パーツの差し替えにより、両モードでのプロポーションと変形ギミックを両立した。また変形によって発動する攻撃音は変化するが、劇中での演出を再現できるよう、ブレードモード時も銃撃音が発動可能となっている。

また別売りの「PREMIUM DX マグナムシューター40X」同様、DX版でのレイズバックルセット部に効果音ボタンを搭載。ギーツⅨに関連した英寿（演：簡秀吉）のキャラクターボイスが発動可能だ。さらにキャラクターボイス以外の効果音もDX版から追加収録。特に、劇中で使用回数の多い必殺技「ブーストタクティカルビクトリー」はレールガンモードで2種、ブレードモードで5種を搭載し、幅広いなりきり遊びが楽しめる。

セット内容は、ギーツバスターQB9本体、ブレードモード用刀身パーツ、レールガンモード用刀身パーツ。本商品は別売りのレイズバックルホルダーへセットすることはできない。またレイズバックルシリーズはセット不可となっている。

