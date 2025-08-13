バンダイスピリッツは、映画『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーXギーツ」(11,000円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。

映画『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』より、「仮面ライダーXギーツ」がS.H.Figuartsに登場。

漆黒のボディにメタリックブルーのラインが描かれた美しいデザインを忠実に再現し、クリアパーツの複眼から覗く内部モールドや、「デザイアドライバー」にセットされた「Xギーツバックル」も精密に造形している。「ギーツバスターX」と「Xレイジングソード」の2本の剣が付属し、S.H.Figuartsならではのプロポーションと可動域の両立により、二刀流を駆使した様々なポージングが楽しめる。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に先行販売を実施。会員ステージによって先着販売と抽選販売を行う。詳細は「TAMASHII NATION 2025 開催記念商品」特設ページにて。

(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映