ハウス食品は8月11日、「ご当地くだものフルーチェ」＜「山梨県産シャインマスカット」 果汁使用＞(税別希望小売価格236円)を全国のスーパーなどで発売した。

「山梨県産シャインマスカット」生果実のリアルな風味を再現

ご当地くだものフルーチェは、日本各地の"ご当地くだもの"の魅力を食卓に届けるフルーチェのシリーズ。国産くだもののおいしさとフルーチェならではのプルンとした食感が楽しめる。2025年1月に発売した第1弾＜福島県産あかつき桃＞＜瀬戸内広島レモン＞の2製品は、出荷数や販売個数など昨年の新製品を上回る実績で好評を博した。今回、第2弾として、夏から秋にかけて旬を迎える人気のフルーツ「山梨県産シャインマスカット」の果汁を使用したフルーチェを発売する。

同商品には、ブドウの生産量日本一の山梨県が誇る「シャインマスカット」の果汁を5%配合。生のシャインマスカットを皮のまま食べた時に感じる、果皮の芳醇な香りと爽やかな甘さを表現した。

「ご当地くだものフルーチェ」を購入して産地応援

同シリーズのシリーズの売上の一部は、くだものの産地を応援する取り組みに活用される。今回の新製品は、売上1個当たり1円を山梨県へ寄付し、ブドウの生産振興に活用される予定。なお、シリーズ第1弾の福島県産あかつき桃は、製品の売上1個当たり1円を桃の苗木に換算し「JAふくしま未来」への寄付を予定している。また、瀬戸内広島レモンでは、ニッポンエールプロジェクト協議会のメンバーとして、4月に広島県佐木島のレモン農園で、レモンの苗約200本の植え付けを行った。