テレビ朝日系ドラマ『相棒』season24(毎週水曜21:00～21:54)が、10月から放送されることが、わかった。

2000年に「土曜ワイド劇場」の一作として誕生して以来、濃密で骨太なミステリーを世に送り出し、“国民的ドラマ”としての地位を築き上げた同シリーズ。放送回数は446話を数え、連続ドラマだけでなく、劇場版・スピンオフ・舞台・書籍と広がりを見せてきた。 シリーズ誕生25周年となる今年、season24の放送が決定。通算11シーズン目に突入する杉下右京(水谷豊)×亀山薫(寺脇康文)の“黄金コンビ”が、25年の集大成にして新たなスタートラインとなる新シーズンを盛り上げる。

また、今シーズンには右京と薫はもちろんのこと、長きにわたってシリーズを支えてきた名キャラクターたちも集結。特命係の“ボス”甲斐峯秋(石坂浩二)、特命係の廃止を虎視眈々と狙う野心家の警視庁副総監・衣笠藤治(杉本哲太)、“鉄の女”の異名を持つ内閣情報調査室トップ・社美彌子(仲間由紀恵)など、油断できない顔ぶれのほか、捜査一課の伊丹憲一(川原和久)、芹沢慶二(山中崇史)、出雲麗音(篠原ゆき子)ら“相棒ワールド”に欠かせない存在たちも。そして、「暇か?」でおなじみ、薬物銃器対策課課長・角田六郎課長(山西惇)には“ある変化”が。

さらに、小料理屋『こてまり』の女将・小出茉梨(森口瑤子)、薫の妻でジャーナリストの美和子(鈴木砂羽)も、それぞれの存在感で今作を彩る。

そんなseason24の初回スペシャルで描かれるのは、“人間国宝の講談師”をめぐる殺人事件。芸の極致にたどり着いた名人と、彼を取り巻く複雑な人間模様、そして時代を映し出す“業”深き事件、娯楽性と社会性が両立した『相棒』ならではのミステリーが展開される。同シリーズ25年の歴史の中で、講談の世界を描くのは初となり、しかも今回は右京が人間国宝に弟子入りする、という前代未聞の状況から幕を開ける。右京は、内弟子として師匠の屋敷に住み込み、前座修行に励みながら内部を探っていく。

コメントは以下の通り。

水谷豊

――『相棒』は毎年、夏に撮影がはじまりますが、今年も猛暑。現場の様子はいかがですか?

みなさん、「暑い、暑い」と話していますが、僕は暑さには強く、わりと平気なんです。ですから、まだそれほど堪えてはいません。「涼しい顔していいよね」とみんなにうらやましがられています。

――初回スペシャルは右京が人間国宝の講談師に弟子入りする……という驚きの幕開けを飾りますが、脚本を読んだ感想を教えてください。

『相棒』の初回スペシャルのストーリーには毎シーズン、意表を突かれます。毎年、相棒ワールドの広がりを楽しみにしているのですが、今回は歴代の初回スペシャルの中でも“最高レベルの意表”。心底、驚かされました。でも、右京は落語など古典芸能が好きですから、講談にも造詣が深いはず。彼は講談という新たな世界に身を投じることになって、喜んでいると思いますよ。

――初回スペシャルの右京のセリフの中に、「人生100年時代ですから」というものがあります。人生100年時代、これから挑戦したいことがあれば教えてください。

今、具体的に何かやりたいことがあるかというと、特に思い浮かばないのですが、100年だと考えると、まだ時間があるなという感覚ですね。しかし、人生は何が起きるかわかりません。そもそも『相棒』だって、こんなに長く続くとは思ってもいませんでしたから……そういう意味では、何が起きるかを楽しみにできるぐらい、元気でいられたらいいですね。

――『相棒』は今年、25周年。25年前の『相棒pre season』を振り返って、作品として変化したなと感じるところはありますか?

『相棒』が変わったというならば、それは自然に訪れた変化ですね。決して意識して変えたことはありません。無理なく変わってきた……それが作品にとって、とても良かったのだと思います。脚本家やプロデューサーなど制作陣は、一貫して“今”を意識して物語を作ってきました。そして、我々も“今”を生きることに徹してきた……25年は、その連続だったと思っています。

――25周年という節目にはじまる新シーズン、期待していることを教えてください。

おかげさまで『相棒』は25周年、これまで計446のエピソードをお届けしてきました。これだけ続いてなお、視聴者のみなさんが今シーズンはどんな相棒が見られるのかと期待してくださっています。我々も同じで、新シーズンはどんな事件が待っているんだろうと楽しみにしています。この“先が読めない”奥行きの深さこそが、相棒ワールドの、相棒ワールドたるゆえんですね。新シーズンではいったい何が起きるのか、私自身も楽しみにしています。

――25年、右京を演じてきて『相棒』の進化とブレなさをどのように感じていますか?

よく、“普通がいちばん難しい”といいますよね。“当たり前のこと”を実践するのは、実はとても難しいことです。その点、相棒は当たり前のことにずっと挑み続けてきた気がします。

先ほどもお話ししたように、『相棒』では時代をどう感じるかを常に意識してきました。その結果、現実社会とリンクするどころか、時代を先取りするストーリーを生み出したこともありました。つまり大切なのは何よりも、“今を生きること”。それに尽きるのだと思います。

一方で、右京は警察官という職業を選んだ瞬間から、一貫して“右京の正義”というものを胸に刻み続けてきました。これは彼が警察官である限り、誰が何といおうと変わらない、譲れないもの。それが『相棒』という作品の揺るぎない軸につながるのだと思います。これまで僕は右京という人物を信頼してきましたが、これからも彼のブレない正義を信じ続けていくことでしょう。

寺脇康文

――『相棒』は毎年、夏に撮影がはじまりますが、今年も猛暑。現場の様子はいかがですか?

みんな、ヘトヘトになりながら撮影しています。特に薫はフライトジャケットを着ているので、毎日、撮影が終わるころには汗びっしょりです。

――初回スペシャルは右京が人間国宝の講談師に弟子入りする……という驚きの幕開けを飾りますが、脚本を読んだ感想を教えてください。

今回の初回スペシャルは『相棒』シリーズの生みの親ともいえる輿水泰弘さんの脚本なのですが、“またスゴイものを書いてきたな！”と震えました。設定もシーンも会話もすべて面白く、まるで初期に戻ったような薫のセリフも織り交ぜられているのに、成長も変化もある…。もはや彼にしか書けない脚本になっているんです。先日、輿水さんにお会いしたとき、ご本人にもお伝えしたのですが、すごい域に到達したと感じました。

――初回スペシャルでは、右京のセリフに「人生100年時代です」というものがあります。人生100年時代、これから挑戦したいことがあれば教えてください。

僕も具体的にやりたいことはないのですが、先日、ある番組で豊さんのインタビューを拝見したら、新たな挑戦に際して、豊さんが「あぁ、いい世界が始まったな、と感じた」とおっしゃっていたんです。それを見て頭をガツンとやられた気がしました。自分は、人生の折り返し地点を過ぎてゴールに向かっているイメージを持っていたのですが、“これからまだまだ何かが始まることがある”ということを豊さんに教えていただきました。

――『相棒』は今年、25周年。25年前の『相棒pre season』を振り返って、作品的に変わったと思うところは?

豊さんとは“今シーズンはこういう感じでいこう”など、一度も話したことがありません。薫が14年ぶりに戻ってきたときですら、“久しぶりに会うからこういう芝居にしよう”とか、“こういう変化を感じさせるようにしよう”という打合せは一切、していないんです。ただその瞬間、瞬間を右京と薫として生きてきました。だから、豊さんもおっしゃったように、もし『相棒』が変わっていたとしたら、それはごく自然な変化。とにかく２人で、目の前の事件に取り組み、今の時代を生きていくのみです。

――25周年という節目にはじまる新シーズン、期待していることを教えてください。

『相棒』は新しい脚本をもらうたび、今回はどんな世界が広がっているんだろうとワクワクします。その振り幅が大きければ大きいほど、シリーズとしてはおもしろいんですよね。でも一方で、奇をてらうことを目指すのは違う。ミステリーの面白さは追求しながら、ドラマ作りには真摯に向き合っていきたい。どうすればよりリアルな物語としてお届けできるのか、これからもスタッフ、キャストで知恵を絞っていきます。