グローバルベイスは8月22日、「パワーカップルの住まい選び」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年6月26日、東京都23区内に住む世帯年収1,400万円以上のパワーカップル400名および世帯年収600～1,000万円のミドル層650名を対象に、インターネットで行われた。

パワーカップルが住宅購入時に重視するポイント

東京都23区内に住む世帯年収1,400万円以上のパワーカップルに、「あなたは将来マイホームの購入をしたいと思いますか?既にマイホームを持っている人は住み替えたいと思いますか?」と訊いたところ、半数以上(56.0%)が「そう思う・ややそう思う」と回答した。

さらに、マイホームを購入したいと回答した人に、「住宅を購入する際に、最も重視したいポイントを3つまでお選びください」と訊いたところ、パワーカップルの第1位が「立地(周辺環境)」(56.5%)、第2位が「駅からの距離」(43.1%)、第3位が「価格」(38.2%)という結果になった。

一方で、世帯年収600万円～1,000万円のミドル層は、第1位が「立地(周辺環境)」(57.2%)、第2位が「価格」(56.6%)、第3位が「駅からの距離」(35.5%)という結果になった。パワーカップルとミドル層を比較すると、ミドル層のほうが価格を重視していることがわかる。

また、パワーカップルが回答した「新築かどうか」は(10.0%)にとどまり、第11位(14項目中)という結果となった。この結果からもわかるように、「新築かどうか」にこだわる人はごくわずかであり、かつてのような"新築一強"の時代ではなくなりつつあると言える。住宅購入における価値観は大きく変化しており、立地や利便性、コストパフォーマンスといった実用性を重視する傾向がより顕著になっている。

理想の物件が見つからない理由は?

パワーカップルに「理想の物件がなかなか見つからないと感じたことはありますか?」と訊いたところ、「そう思う」(29.0%)、「ややそう思う」(29.0%)の回答は合わせて58.0%になり、半数以上が理想の物件がなかなか見つからないと感じたことがあるという結果となった。

また、理想の物件がなかなか見つからないと回答した人に、「理想の物件がなかなか見つからない理由は何だと思いますか?」と訊いたところ、上位は「価格が高い」「条件に合う物件が少ない」となった。「価格が高い」と回答している人が、パワーカップルは61.3%、ミドル層は71.2%であり、パワーカップルのほうがミドル層より約10%少ない結果となっている。

さらに、マイホームを所有する人を対象に「住宅選びにおいて、何ができていれば、より効率的に選べたと思いますか?」と訊いたところ、パワーカップル・ミドル層のいずれからも最も多かった回答は「希望条件を明確化しておくこと」だった。次いで多かったのは「希望条件をパートナーと事前にすり合わせておくこと」で、いずれも住宅購入においての"事前準備"の重要性がうかがえる結果となった。

また、「理想の物件がなかなか見つからないと回答した人に伺います。理想の物件がなかなか見つからない理由は何だと思いますか?」に対して、パワーカップルは「条件に合う物件が少ない」(57.4%)が2位であったことから、パワーカップルは希望の条件を強く持って、住宅選びをしていることがわかる。これらの結果から、住宅購入をスムーズかつ効率的に進めるためには、まずは自身の希望条件を整理し、パートナーと丁寧に共有・調整することが大切であると考えられる。

「オーダーリノベーションマンション」について

パワーカップルに「あなたは住まいのこだわりを実現できる"オーダーリノベーションマンション"についてどう思いますか」と訊いたところ、約4人に1人が「とても住みたいと思う」と回答。「やや住みたいと思う」を合わせると、半数以上(63.0%)が住みたいと回答している結果となった。

パワーカップルに不動産購入において、現実的に「購入したい」と思う住居を訊いたところ、「注文住宅(新築一戸建て)」が34.8%で1位、「新築マンション」が33.5%で2位と続き、3位に「建売住宅(新築一戸建て)」が26.8%という結果になった。不動産価格が高騰し、都内の新築マンションは1億円を超える中、新築に憧れる人も変わらず多いが、現実的には中古マンションのリノベーションを検討している人も多くなっているとわかる。

現実的に「購入したい」と思う住居で「オーダーリノベーションマンション」を選んだパワーカップルに理由を訊いたところ、「せっかくの住まいだから内装にこだわりたいから」「間取りを自由にカスタマイズできる」など、自分好みに間取りや内装デザインを変えられるといった点に魅力を感じている声が多い結果となった。一方で、ミドル層は「新築よりコストを抑えられるから」という点に魅力を感じている人が最も多く、中古マンションリノベーションに対して費用面にメリットを感じている結果となった。

オーダーリノベーションでは、「ライフステージの変化に合わせて間取りを自由にカスタマイズできる」、「壁や床など家づくりの段階から好みの内装デザインにすることができる」、「予算に合わせてこだわりたいポイントを追求できる」など自由なアレンジが可能。それゆえ、ある程度余裕があり、住宅購入における選択の幅が広いパワーカップルに注目されている。