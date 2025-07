イオンエンターテイメントは7月11日より、映画『パウ・パーティー in シアター 2025』を全国のイオンシネマで上映する。これに合わせ、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「パウ・パトロール トミカ オリジナルトラック」を全劇場のグッズ売場で販売する。

映画『パウ・パーティー in シアター 2025』

10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いた大人気アニメ「パウ・パトロール」。その最新作となる映画『パウ・パーティー in シアター 2025』が公開される7月11日、「パウ・パトロール」デザインのオリジナルトミカ「パウ・パトロール トミカ オリジナルトラック」が、イオンシネマ限定にて発売される。

「パウ・パトロール トミカ オリジナルトラック」

チェイス、マーシャルなどの仲間たちが描かれたかわいいオリジナルデザインで、価格は880円。なくなり次第終了となる。

また、イオンシネマの飲食売店では、ポップコーン+ソフトドリンクに加えて、「パウ・パトロール」の「反射リフレクター」(3種)と「ぷにチャーム」(3種)の6種類から好きなアイテムを1つえらべるスペシャルセット「パウパウキッズセット」(750円)が登場。

さらにグッズ売り場では、イオンシネマオリジナル商品として、キャップ(2種)やマルチポーチ、5連アクリルキーホルダーなど計7アイテムが用意されている。いずれも数量限定につき、なくなり次第販売終了となる。

ラインアップは以下のとおり。

キャップ(チェイス/スカイ) …3,000円

じゆうちょう …440円

ホイッスル …880円

マルチポーチ …3,000円

メタリックシール …660円

ループタオル …880円

5連アクリルキーホルダー …1,200円

(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.