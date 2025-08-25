【8月27日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 239kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは205円とのこと

※青森・秋田地域は8月25日発売とのこと

ふわもち食感のパン生地のなかに、なめらかでコクのあるカスタードホイップをたっぷり包み込んだ冷やしスイーツパンが登場です。ひんやりとした口あたりで、暑い日のおやつや軽食にもぴったりの一品になります。

「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 191kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは243円とのこと

サクサクのクッキー生地に、バニラが香るなめらかなカスタードクリームをたっぷり詰めたシュークリームが登場。香ばしい生地とやさしい甘さのカスタードが絶妙にマッチする、食感も楽しめる商品になっています。

「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(171円)

価格 : 181円

エネルギー : 164kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

なめらかな口どけのレアチーズに、爽やかなレモンジュレを重ねた夏らしいスイーツが登場。下には食感のアクセントになるクランチを忍ばせ、さっぱりとした後味と食べ応えを両立しているというこちら。暑い日に食べたい一品です。

「塩ミルククレープケーキ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 335kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

塩味をほんのりきかせたミルククリームを、しっとりとしたクレープ生地で重ねた一品が登場。甘味と塩味のバランスが心地よく、最後まで飽きずに食べられるさっぱり系クレープケーキに仕上げられているそうです。

「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 410kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

ふんわり生地にチョコチップ入りクリームを巻き込んだロールケーキが登場。2本入りでシェアにもぴったりな仕上がりが魅力の一品。チョコの食感とクリームの甘さが絶妙に重なり、満足感のある仕上がりになっています。

まとめ

8月27日以降に購入できる新商品は、「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」や「爽やかレモンのレアチーズケーキ」、「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」など、バリエーション豊かな商品が勢ぞろい。気になる商品はぜひ店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用