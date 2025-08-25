2025年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ

【8月27日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【8月27日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソンから、暑い時期にぴったりな「冷やしクリームパン」が登場
ローソン×シーキューブ! ティラミス仕立ての大人スイーツを実食レポ
【関東甲信越エリア限定】ローソン、「桔梗屋」監修のサンドイッチやスイーツなど3品を発売
ローソン「具! パン」シリーズ新作「明太ポテトマヨ」と「ナポリタン&ウインナー」登場! 期間限定で半額購入も!?【実食レポ】
【8月19日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【8月19日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン限定! 柑橘の甘味が楽しめる「ジンソーダ」とスモーキーな味わいが特徴の「ハイボール」が登場
ローソン、マチカフェより「アイスアールグレイティー」登場
値引きおにぎりで1円寄付! ローソンが食品ロスを減らす企画「FOOD GOOD SMILE」を開始
【8月12日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
関連画像をもっと見る

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)

  • 「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)

    「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)

価格 : 181円
エネルギー : 239kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは205円とのこと
※青森・秋田地域は8月25日発売とのこと

ふわもち食感のパン生地のなかに、なめらかでコクのあるカスタードホイップをたっぷり包み込んだ冷やしスイーツパンが登場です。ひんやりとした口あたりで、暑い日のおやつや軽食にもぴったりの一品になります。

「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)

  • 「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)

    「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)

価格 : 214円
エネルギー : 191kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは243円とのこと

サクサクのクッキー生地に、バニラが香るなめらかなカスタードクリームをたっぷり詰めたシュークリームが登場。香ばしい生地とやさしい甘さのカスタードが絶妙にマッチする、食感も楽しめる商品になっています。

「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(171円)

  • 「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(181円)

    「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(181円)

価格 : 181円
エネルギー : 164kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

なめらかな口どけのレアチーズに、爽やかなレモンジュレを重ねた夏らしいスイーツが登場。下には食感のアクセントになるクランチを忍ばせ、さっぱりとした後味と食べ応えを両立しているというこちら。暑い日に食べたい一品です。

「塩ミルククレープケーキ」(171円)

  • 「塩ミルククレープケーキ」(171円)

    「塩ミルククレープケーキ」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 335kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

塩味をほんのりきかせたミルククリームを、しっとりとしたクレープ生地で重ねた一品が登場。甘味と塩味のバランスが心地よく、最後まで飽きずに食べられるさっぱり系クレープケーキに仕上げられているそうです。

「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)

  • 「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)

    「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 410kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

ふんわり生地にチョコチップ入りクリームを巻き込んだロールケーキが登場。2本入りでシェアにもぴったりな仕上がりが魅力の一品。チョコの食感とクリームの甘さが絶妙に重なり、満足感のある仕上がりになっています。

まとめ

8月27日以降に購入できる新商品は、「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」や「爽やかレモンのレアチーズケーキ」、「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」など、バリエーション豊かな商品が勢ぞろい。気になる商品はぜひ店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

【8月27日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【8月27日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソンから、暑い時期にぴったりな「冷やしクリームパン」が登場
ローソン×シーキューブ! ティラミス仕立ての大人スイーツを実食レポ
【関東甲信越エリア限定】ローソン、「桔梗屋」監修のサンドイッチやスイーツなど3品を発売
ローソン「具! パン」シリーズ新作「明太ポテトマヨ」と「ナポリタン&ウインナー」登場! 期間限定で半額購入も!?【実食レポ】
【8月19日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【8月19日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン限定! 柑橘の甘味が楽しめる「ジンソーダ」とスモーキーな味わいが特徴の「ハイボール」が登場
ローソン、マチカフェより「アイスアールグレイティー」登場
値引きおにぎりで1円寄付! ローソンが食品ロスを減らす企画「FOOD GOOD SMILE」を開始
【8月12日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら