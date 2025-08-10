バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「Dimension Xenofigure テガソードレッド」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』にて、変身アイテムであり巨大ロボでもある「テガソード」を、ロボ状態のプロポーション・造形・可動に特化した「Dimension Xenofigure テガソードレッド」として商品化。

劇中に登場するテガソードのデザインを参考としつつ、「フィギュアとして美しいデザイン」を追求。輪郭のエッジ感、胴体バランス、右腕のテガソードソードの刀身サイズなど、各所のディテール、プロポーションを調整している。背部の羽パーツやテガソードソードにはクリアパーツを使用。

また本体各所に可動箇所を大量増設。全21カ所の可動により、劇中イメージに近い様々なポージングが楽しめる。

さらに本商品には発光ギミックも搭載。劇中でも発光した演出が数多く登場する目と胸の部分にそれぞれ発光色の異なるLEDを搭載し、劇中の神々しい演出が再現可能となっている。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映