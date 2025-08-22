1965年(昭和40年)11月27日に公開された怪獣映画『大怪獣ガメラ』(大映)。昭和には計8作品、平成には映画が4作品公開され、2023年にはアニメ化されるなど、今なお国内外のファンを魅了し続けている「ガメラ」シリーズは、生誕60周年となる2025年、「ガメラの新たな魅力の発見!」をスローガンに「ガメラ生誕60周年プロジェクト」をスタートする。

先日、プロジェクト第一弾として解禁された「昭和ガメラ映画祭」に続き、第2弾の情報として、3つのニュースが解禁される。

平成ガメラ3部作、ドルビーシネマ(Dolby CinemaTM)復活上映決定!

11月21日より、第1作『ガメラ 大怪獣空中決戦』4K HDR ドルビーシネマ復活上映を実施する。さらに、第2作『ガメラ2 レギオン襲来』、第3作 『ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒』も順次上映予定。また、60周年マークが加わったポスタービジュアル(3種)も解禁した。さらに、ドルビーシネマ復活上映をうけ、金子修介監督よりコメントが到着している。

金子修介監督 コメント

ドルビーシネマのガメラはとても良いんですよ。映像は当時よりクリアになって現場に戻されたような気がしますが、ドルビーサウンドでファンタジー世界にいざなわれます。大雨の翌日がピーカンで姫神島のクランクイン、家財道具を路上にぶちまけて「怪獣映画やってるんだ!」とハイな気分になりました。忍ちゃん螢さんの真剣な眼差しでワクワクすると出番です特撮ガメラ!ギャオス!サイレントラッシュに驚き興奮して負けないように音作りすると大谷幸さんが素晴らしい音楽を創作してくれました。結集した力が再び・・・

令和NOW 昭和平成 ガメラよ吠えよ。

『ガメラ2 レギオン襲来』ガメラを完全な形で蘇らせ保存するクラファン開始

『ガメラ2 レギオン襲来』に登場するガメラを復元するクラウドファンディング「ガメラ永久保存化プロジェクト」を、クラウドファンディングサービス「うぶごえ」にて8月25日～9月29日まで実施する。

『ガメラ2 レギオン襲来』は、撮影で使われたアップ・ショット用スーツが現存しており、過去「特撮のDNA展」をはじめ、ゆかりの地・仙台でのイベントでも出展されてきた。しかし表皮のラテックスは加水分解が進み、残念ながら日々劣化が進行している。特にガメラの両腕は、重力に抗うことが難しく、本来の勇壮な戦闘ポーズを留めることができなくなっている。

そこで今回は、『ガメラ2 レギオン襲来』のガメラを“完全な形で蘇らせ、保存する”ことを目標に、約30年間大切に保管されてきた撮影当時のオリジナルモールド(型)を用いて、特殊メイクアーティスト・造型師の原口智生氏が新たに『ガメラ2 レギオン襲来』ガメラを制作することが決定。ガメラのポーズや表情についても、平成ガメラ3部作の怪獣造形を担当した原口氏自らが陣頭指揮をとり、劇中のガメラの勇姿を蘇らせることにこだわって制作を進める予定だ。

なお、支援いただいた方全員に、「パートナー限定公開G2永久保存化計画レポート閲覧権」を届ける。返礼アイテムでは、『ガメラ2 レギオン襲来』の撮影で実際に使用された「ソルジャーレギオン 1/3ギニョールの脚」が登場や、G1とG3のガメラの復元過程で出た「ガメラの表皮」の一部もお返しアイテムとして出品される。さらに、体験型リターンとして、支援者限定で「ガメラEXPO」の前日に行うプレイベントに参加できるコースも用意。いち早く展示を見ることができるほか、今回G2ガメラの復元も担当する原口智生氏のギャラリートークと物販の先行販売も予定している。

またクラウドファンディングのスタートをうけ、原口智生氏よりメッセージが到着している。

原口智生氏(特殊メイクアーティスト・造型師)コメント

「平成ガメラ」シリーズで怪獣造型を担当した原口智生です。

本年2025年、元祖、昭和ガメラ、「大怪獣ガメラ」誕生から60年。

金子監督、樋口監督、はじめ我々映画スタッフ達で創った「ガメラ 大怪獣空中決戦」から30年。

真に大怪獣ガメラ生誕の年がやって来ました。

この記念すべき今年、これまで「G1、G3ガメラ永久保存化計画」の達成に多くの支援と熱意を頂いた、この“映画”を愛してくださるサポーターの皆様に感謝しつつ…

続き、いよいよ「ガメラ2 レギオン襲来」、G2ガメラの「永久保存化計画」の実現をもって、ガメラアニバーサリーを迎えたいと思います。

撮影当時、G2ガメラの着ぐるみは、G1ガメラのボディを流用、改修して制作されました。そのオリジナル、アップ用スーツは現在でも劣化はあるものの、西村祐次氏によって大切に保存されています。

…が、今回も、「ガメラ永久保存化計画 G1」で制作したボディを元に当時制作したG2のオリジナルモールドを使用して前2回のクラファン同様に耐久性に優れた素材を用いてG2ガメラの復元を行います!

現在、「ガメラ永久保存化計画」で復元されたG1、G3 2体のガメラは、(株)KADOKAWA、角川大映スタジオ、NPO法人アニメ特撮アーカイブ機構、協力の下、須賀川特撮アーカイブセンターに大切に収納されています。(一般公開はされていません)

今回第三弾のクラウドファンディングの力で、是非とも、G2ガメラを復元!

そして、「平成ガメラ三部作」のガメラ達3体の雄姿を!

そして、ガメラ生誕アニバーサリーを皆様と共に祝いたいと思います。

「ガメラ永久保存化計画」実現のために、皆様の御支援、よろしくしくお願い致します。

「ガメラEXPO」開催決定!平成ガメラ3部作のガメラ3体も集結!?

『大怪獣ガメラ』の公開から60年を迎える今年、ガメラ生誕60周年を記念し、展示・物販イベント「ガメラEXPO」を、11月22日～12月7日の期間中、有楽町マルイで開催する。

本展示会では、日本独自の「特撮文化」に着目し、その技術と継承者たちに光を当てることを目的とした展覧会として2016年にスタートした「特撮のDNA」製作委員会の協力のもと、ガメラシリーズの軌跡と魅力に迫る展示イベントだ。会場では、昭和・平成・令和の歴代ガメラが一堂に集結。造形・デザイン・演出技術の粋を集めた展示とともに、ここでしか見られない貴重なプロップやミニチュアが多数登場し、ガメラの“歴史”と“進化”を体感する、まさにファン必見の企画だ。

特撮史に金字塔を打ち立てた『ガメラ 大怪獣空中決戦』のガメラは、その後の『ガメラ2 レギオン襲来』に転用されたため現存していないが、クラウドファンディングによって、2021年に永久保存化された。そして2024年には『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』のガメラを復元する第2弾を実施、そして、ガメラ生誕60周年となる今年は新たに『ガメラ2 レギオン襲来』の「ガメラ永久保存化プロジェクト」がスタートする。クラウドファンディングが目標に達成すれば、本展示で平成ガメラ3部作がついに集結予定だ。

また展場は、シリーズ各作品でゾーニングされ、各作品の公開当時の感動がそれぞれ蘇る。昭和ガメラ、ソルジャーレギオン、トトのプロップも集結し、昭和・平成・令和のガメラシリーズの歴史を振り返る。また、「特撮のDNA」展で好評を博した精巧なミニチュアやジオラマ展示も登場する。

(C)KADOKAWA 日本テレビ 博報堂 DY メディアパートナーズ/1995

(C)KADOKAWA 日本テレビ 博報堂 DY メディアパートナーズ 富士通 日販/1996

(C)KADOKAWA 徳間書店 日本テレビ 博報堂 DY メディアパートナーズ 日販/1999