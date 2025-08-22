時間がない朝や、仕事に追われて食事をゆっくりとれない日。「栄養は気になるけど、手軽さも欲しい…」そんなとき、ありませんか? 私は毎日そうです。そんな私が気になっているのが、日清食品の「完全メシ RAPID SHOT」。

栄養素がバランスよく配合された飲み物として話題ですが、味や満足感が気になるところ! 30代子持ちで毎日忙しい管理栄養士の私が、実際に試してみて味わいや飲みごたえ、栄養バランスまでをチェックしてみました!

谷岡友梨 たにおかゆり 管理栄養士として保育園で勤務後、クリニックにて栄養指導等にも携わる。現在は栄養相談や離乳食のレシピ開発、記事執筆などを行う。 この著者の記事一覧はこちら

■完全栄養食をもっと手軽に!「完全メシ RAPID SHOT」

まずは基本情報から。「完全メシ RAPID SHOT」は、片手でサッと飲めるドリンクタイプの完全栄養食。日本人の食事摂取基準(2020年版)をベースにたんぱく質や脂質、炭水化物に加えてビタミンやミネラルなどの33種類もの栄養素がバランスよく配合されている日本最適化栄養食協会の認証マーク付きの飲料です。

飲みきりやすいサイズ感で、食欲がないときでもとりやすいのも魅力的◎ 忙しい朝や食事のタイミングを逃したときでも、10秒もあれば栄養補給ができちゃう超時短食ドリンクなのです。

フレーバーはバナナヨーグルトとストロベリーヨーグルト、バニラヨーグルトの3種展開。内容量は235mlとのこと。

管理栄養士の目線から見ても、これは魅力的。でも、問題は味ですよね。美味しくなかったら、いくら栄養的にいいものでも飲む気が失せちゃいますから……!!

■実際に3種類ぜんぶ飲んでみた

今回はバナナヨーグルトとストロベリーヨーグルト、バニラヨーグルトの3種類を実食してみます。未開封であれば常温保管が可能な飲み物(←これ、地味にありがたい)ですが、冷蔵庫でしっかり冷やしてから飲むのがおすすめだそうで。今回は冷やしたRAPID SHOTをよく振ってから、グラスに注いでいただきます…!(普段はもちろん直飲みだけど)

白と黒を基調にしたシンプルなデザインで、スタイリッシュな見た目が特徴的。キャップ付きのスリムなボトル容器で、かばんに入れてもかさばらず持ち運びに便利な面も◎

＜甘酸っぱくて飲みやすい「ストロベリーヨーグルト」＞

まずは最初にストロベリーヨーグルト。ラベルカラーはピンク色でかわいらしい印象。グラスに注いでみると、液体自体も薄いピンク色です。

ゴクゴクゴク……おお! 一般的なストロベリー系の飲むヨーグルトに比べて、より濃厚で飲みごたえがあります。いちごのような甘酸っぱさがほどよく効いていて、重さを感じさせないバランスがいい美味しさです。

なお、1本あたりのカロリーは205kcal、たんぱく質は10.1gです。おにぎり約1個分のカロリーで、納豆1.5パック分と同等のたんぱく質が含まれているので、飲み物で手軽に補えるのはとても魅力的ですよね。

＜飲みごたえ十分で満足感がある「バニラヨーグルト」＞

お次はバニラヨーグルトフレーバーをいただきます。ラベルカラーは青色、グラスに注いでみると液体自体は白っぽいクリーム色。まさにバニラカラー!

実際に飲んでみると……う～ん! ヨーグルトとバニラの風味が口いっぱいに広がり、濃厚なのにまろやかでクリーミーな味わい! 3種類の中でも特にコクがあり、飲みごたえがしっかりしているので、満足感が欲しいときや甘いものが欲しいと感じるときにもぴったり。

1本あたりのカロリーは205kcal、たんぱく質は10.1g。ストロベリーヨーグルトやバナナヨーグルトとほぼ同じです。

＜バナナスムージー感を楽しめる「バナナヨーグルト」＞

最後にバナナヨーグルトフレーバー。ラベルカラーはバナナを連想させる黄色で、グラスに注いでみるとバニラヨーグルト味と同じような白色っぽいクリーム色。まさにバナナの中身カラー!

わーー! これが一番好みかも! バナナヨーグルトは3種類の中でも特に飲みやすく、まるで本格的なバナナスムージーのような自然な味わいでした。バナナのようなねっとり感とヨーグルト風のまろやかさが相性抜群で、濃厚なのに重たすぎずなめらかな口当たりが楽しめました。クセもないので、どれを選ぶか迷っている方や初めて飲んでみたい方にも向いています。

なお1本あたりのカロリーは204kcal、たんぱく質は10.1gです。栄養成分表記はストロベリーヨーグルトやバナナヨーグルトと大きな違いはないものの、糖質量は少しだけ控えめなようです。

■忙しいタイミングの相棒に…!

朝は子どもの保育園の準備と仕事の身支度でバタバタ。お昼も仕事に追われてゆっくり食事をとる余裕なんてない…。そんな私はチョコやスナック菓子を片手に仕事を続けることも多かったので、栄養バランスも心配でした。なにせ管理栄養士ですから! そんな私でもこれ1本で“ちゃんと食べた”という安心感が得られてすごくよかったです。

■飲むだけで“ちゃんと食べた”感を感じられる

忙しい毎日でも栄養はしっかり摂りたいと感じている現代人のライフスタイルに寄り添うように登場した「完全メシ RAPID SHOT」。手軽さだけでなく栄養バランスや美味しさにもこだわっているので、満足感をばっちり感じられます。

「忙しいけど、ちゃんと食べたい」そんなときのお助けアイテムとして、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。